Os jogadores do Santa Clara André Ferreira e Rafael Ramos testaram positivo para o novo coronavírus, que provoca a Covid-19, e vão falhar o jogo desta terça-feira frente ao Moreirense, para a I Liga de futebol.

A informação foi avançada na manhã de 29 de dezembro pelo Santa Clara, em nota de imprensa, referindo que os dois jogadores “foram colocados em isolamento, seguindo os trâmites do plano de contingência adotado”. O clube açoriano avança ainda que os atletas estão “em fase de recuperação” e não apresentam “qualquer sintoma” da doença.

Rafael Ramos, lateral de 25 anos, participou em 10 jogos da edição 2020/21 da I Liga, enquanto o guarda-redes André Ferreira, de 24 anos, ainda não se estreou na prova.

Santa Clara, sétimo classificado, com 13 pontos, vai defrontar esta terça-feira o Moreirense, 11.º, com 10, às 18h45, no Estádio Parque Desportivo Comendador Joaquim de Almeida Freitas. Para a deslocação a Moreira de Cónegos, da parte da equipa açoriana, também ficam de fora Mansur, Cristian e Romão, todos devido a lesão.