Miguel Frasquilho, o presidente não executivo da TAP, renunciou a receber o diferencial salarial a que teria direito na sequência de ter passado a acumular as funções de presidente da Portugália. A informação é confirmada pelo Ministério das Infraestruturas que indica que esta renúncia terá efeitos à data de 28 de outubro.

Em comunicado, a reagir à notícia sobre aumentos salariais aplicados nos últimos meses na TAP a dois gestores executivos, incluindo o presidente interino Ramiro Sequeira, o ministério tutelado por Pedro Nuno Santos confirma que atualizações salariais que resultam das promoções de cargo e do aumento de responsabilidades. A nota sublinha ainda que não houve acréscimo nos custos salariais com as funções dos três administradores em causa. Antes pelo contrário, em termos brutos caíram 33%.

Ramiro Sequeira, que era chief operating office (COO) da TAP, foi nomeado presidente da comissão executiva em setembro, o que “implicou um aumento salarial”, mas ainda assim “bastante inferior” ao que era o salário de referência do antecessor, Antonoaldo Neves. E Alexandra Vieira Reis foi promovida de um cargo diretivo para a comissão executiva, o que deu origem “a atualização salarial correspondente”. Segundo o Ministério, os dois gestores estão a acumular as novas funções com as antigas e que o aumento salarial que tem sido noticiado contabiliza as duas funções que transitoriamente estão a acumular.

O Ministério acrescenta ainda que valores dos aumentos salariais noticiados (pelo jornal Eco) “não são aqueles que efetivamente têm sido pagos aos três administradores, uma vez que se tratam de valores brutos, sobre os quais têm sido aplicadas reduções que atingiram os 35% durante o layoff e que se mantêm neste momento nos 5%”, quando a TAP já não aplica cortes salariais a outros trabalhadores.

Nesta nota, o Ministério das Infraestruturas não confirma que tenha dado instruções ao chairman da TAP para renunciar ao ajustamento salarial a que tem direito pelo facto de acumular a presidência da Portugália, informação que é avançada pelo Expresso.