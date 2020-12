Morreu o designer francês Pierre Cardin

Aos 14 anos deu os primeiros passos numa alfaiataria, na cidade de Saint-Étienne. Já em Paris trabalhou com a estilista italiana Elsa Schiaparelli e também com Christian Dior — segundo o Le Monde, foi o seu primeiro funcionário. Abriria, em 1950, a sua própria maison para então revolucionar a alta-costura: para isso contribuíram as formas abstratas e os tecidos com que escolheu trabalhar, dos quais são exemplo o vinil e as peles falsas. As cores e os padrões emprestados da pop art ajudaram a dar visibilidade ao trabalho de Cardin. Trabalho esse que fez dele uma preferência entre estrelas de cinema e aproximou-o de nomes sonantes, como o pintor Salvador Dalí. Desenhou também para Rita Hayworth e teve como musa a atriz Jeanne Moreau, com quem teve laços românticos durante quatro anos.

“Eu sou o único nome livre na moda. Desde a década de 1950, permaneci Pierre Cardin de A a Z. Todos os outros morreram ou passaram para outras mãos”, chegou a comentar, citado pelo Le Figaro, o mesmo meio francês que assegura que os artigos de imprensa escritos sobre Cardin ao longo da carreira ocupavam três quartos do seu escritório, representação do sucesso de um designer que viajou à volta do mundo mais de 35 vezes. Além da moda, Cardin cunhou o seu nome em diversos produtos, de móveis a roupas de cama e acessórios vários, muito antes de Gucci, Calvin Klein ou Dior.

Em janeiro deste ano Pierre Cardin marcou presença no 50.º desfile de alta-costura de Jean Paul Gaultier, o mesmo que assinalou a despedida deste designer. À data da participação, Cardin somava 97 anos.