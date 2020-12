Após os centros hospitalares do Porto, Coimbra, Lisboa Norte e Lisboa Central terem recebido a vacina para a Covid-19 no passado domingo, vários hospitais em todo o país vão começar esta terça-feira a receber o imunizante. Em todos eles, a prioridade será atribuída aos profissionais de saúde.

Norte

Centro Hospital Tâmega e Sousa

A campanha de vacinação aos profissionais de saúde do Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa (CHTS), uma das regiões mais afetadas pela pandemia de Covid-19 e que em novembro “precisou de ajuda”, começa esta terça-feira de manhã, adiantou à Lusa fonte da instituição.

Segundo o centro hospitalar, começa às 09h a vacinação aos profissionais de saúde das unidades hospitalares de Amarante e Penafiel, no distrito do Porto, onde foram estabelecidos locais específicos para serem administradas as doses.

O CHTS recebeu 600 doses da vacina contra a Covid-19 para o arranque da vacinação.

Com unidades em Penafiel e em Amarante, o CHTS presta apoio a cerca de 520 mil pessoas de uma região que inclui Paços de Ferreira, Lousada e Felgueiras.

Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro

No distrito de Vila Real também começa na terça-feira a vacinação aos profissionais de saúde.

A campanha arranca às 09h30 no Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro e à tarde no Douro Regia Park, ambos os locais em Vila Real, para os profissionais de saúde do centro hospitalar e do Agrupamento de Centros de Saúde (ACeS) Marão — Douro Norte, respetivamente.

Hospital de Braga

O Hospital de Braga recebeu 660 vacinas nesta primeira fase e irá proceder ao plano de vacinação a partir desta terça-feira, pelas 8h30.

A ação irá decorrer até quarta-feira na nova unidade de monoblocos criada recentemente, confirmou fonte oficial ao Observador.

Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho

O Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho (CHVNGE) começa também esta terça-feira pelas 10h a vacinar os profissionais de saúde contra a Covid-19, estando prevista a chegada de 1.195 vacinas, revelou à Lusa fonte hospitalar.

A mesma fonte avançou que o CHVNGE começa a vacinar os profissionais de saúde que lidam com a Covid-19 e que estão “na linha da frente da pandemia”.

O CHVNG receberá 1.195 vacinas que serão administradas aos profissionais de saúde nas instalações da antiga urgência, onde a unidade hospitalar já providenciou seis boxes para a administração da vacina.

Dos 4.300 profissionais de saúde que trabalham no centro hospitalar, 3.700 já responderam à pergunta sobre se querem ser vacinados e, destes, 97% disseram sim à vacinação.

Hospital da Feira

O Centro Hospitalar do Entre Douro e Vouga (CHEDV), que tem sede em Santa Maria da Feira e tutela as unidades de São João da Madeira e Oliveira de Azeméis, começa terça-feira a vacinar 595 profissionais.

Segundo revelou esta segunda-feira à Lusa a administração desses três hospitais do distrito de Aveiro, a sua primeira fase de vacinação contra a Covid-19 estará centralizada no Hospital São Sebastião, na Feira, e deverá ficar concluída na quarta-feira.

O procedimento abrange quase um terço dos 1.900 trabalhadores do CHEDV, que, enquanto estrutura de referência para cerca de 350.000 utentes da região, serve não apenas as comunidades dos concelhos da Feira, Azeméis e São João da Madeira, mas também as de Arouca, Vale de Cambra e Ovar.

“A primeira pessoa a vacinar será a enfermeira Sandra Silva, que trabalha no serviço de Medicina Interna”, informa fonte do CHEDV, anunciando que a operação terá início às 08h30.

Centro

Centros hospitalares de Viseu e de Leiria

O Centro Hospitalar Tondela-Viseu (CHTV) e o Centro Hospitalar de Leiria (CHL) receberam esta segunda-feira as primeiras vacinas, um total superior a 1.000 unidades, e iniciam esta terça-feira a vacinação aos seus profissionais de saúde.

O plano de vacinação foi preparado ao detalhe. Recebemos 510 doses da vacina que vão ser administradas de forma faseada, até à próxima quinta-feira. Desta forma, tem início uma nova fase no combate à pandemia Covid-19, com o recurso a uma vacina ansiada há muito”, afirma o presidente do conselho de administração do CHTV, Nuno Duarte.

Segundo o comunicado de imprensa, o início da vacinação está marcado para as 09h e, nesta fase, “vão ser administradas vacinas a 510 profissionais de saúde, que se encontram na primeira linha do combate à pandemia”, durante três dias.

O CHL inicia a vacinação contra a Covid-19 “dos profissionais de saúde identificados como prioritários” nesta terça-feira e prolonga o processo até quarta-feira “entre as 10h e as 19h, tendo sido alocadas 530 doses à instituição nesta fase”, esclarece um comunicado.

Dos cerca de 2.300 profissionais do CHL — que abrange cerca de 400.000 cidadãos –, os escolhidos “serão convocados por mensagem escrita (SMS)” e os contactos são feitos “de acordo com o Plano de Vacinação contra a Covid-19”.

Centro Hospital do Baixo Vouga

Esta terça-feira igualmente arranca a inoculação contra a Covid-19 no Centro Hospitalar do Baixo Vouga (CHBV) – que integra as unidades de Aveiro, Águeda e Estarreja, e serve 300.000 utentes de nove concelhos, entre os quais também Albergaria-a-Velha, Ílhavo, Murtosa, Oliveira do Bairro, Sever do Vouga e Vagos.

Fonte do CHBV declara que o procedimento terá início às 09h no Hospital de Aveiro e que, ao longo do dia, “serão vacinados cerca de 390 profissionais, continuando esse processo pelas semanas seguintes”.

Lisboa e Vale do Tejo

Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental

O Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental (CHLO) inicia na terça-feira a vacinação dos profissionais de saúde contra a Covid-19, disponibilizando 10 postos no Hospital São Francisco Xavier.

Segundo a mesma fonte, o início da vacinação no CHLO, que integra os hospitais São Francisco Xavier, Egas Moniz e de Santa Cruz, está prevista para as 09h, sendo a primeira vacina administrada ao médico infeciologista e diretor do serviço de doenças infecciosas, Kamal Mansinho.

Hospital das Caldas da Rainha e Torres Vedras

As campanhas de vacinação contra a Covid-19 vão arrancar na terça-feira para os profissionais de saúde do Oeste e da Lezíria do Tejo, informaram esta segunda-feira a administração hospitalar e o agrupamento de centros de saúde.

“A primeira remessa de vacinas foi rececionada esta segunda-feira e a vacinação vai iniciar-se amanhã [terça-feira] nos hospitais das Caldas da Rainha e de Torres Vedras”, disse à agência Lusa a presidente do conselho de administração do Centro Hospitalar do Oeste (CHO), Elsa Baião.

Em comunicado, o CHO divulgou tratar-se da vacina da Pfizer/BioNTech, a qual será “destinada à vacinação dos profissionais de saúde que estão diretamente envolvidos na prestação de cuidados aos doentes”.

Sem divulgar a quantidade de vacinas recebidas, o CHO estima que a sua administração possa prolongar-se “até ao dia 31”, nos dois hospitais, e que “alguns profissionais do hospital de Peniche possam ser vacinados na Unidade das Caldas da Rainha”.

Garcia de Orta

O Hospital Garcia de Orta, em Almada, vai também iniciar a vacinação à Covid-19 aos seus profissionais de saúde.

Até quinta-feira, o hospital espera vacinar 500 profissionais, sendo a prioridade estará em “administrar a vacina aos que estão na prestação direta de cuidados, a doentes positivos para a infeção por SARS-COV-2”.

Serão vacinados os profissionais que reúnam os critérios definidos no Plano de Vacinação para a Covid-19 e os que declararam pretender vacinar-se, na sequência de um processo de auscultação interna que a instituição tem vindo a promover”, lê-se em comunicado.

Alentejo

Hospital de Évora

O Hospital do Espírito Santo de Évora (HESE) anunciou que começa na terça-feira, às 09h, a vacinar os profissionais de saúde contra a Covid-19, tendo já recebido cerca de 350 vacinas.

O HESE “recebeu as vacinas contra a Covid-19, pelas 18h40” desta segunda-feira, e estas começarão a ser administradas a partir desta terça-feira, revelou a unidade hospitalar, em comunicado.

Nesta 1.ª fase, “prevê-se a administração de cerca de 350 vacinas. Prevê-se que esteja concluído até dia 31 de dezembro”, isto é, até quinta-feira, indicou.

“Este é um sinal de esperança e uma notícia muito positiva que todos aguardávamos”, congratulou-se a presidente do conselho de administração do HESE, Maria Filomena Mendes.

Algarve

Centro Hospitalar do Algarve

O Centro Hospitalar Universitário do Algarve (CHUA) vai iniciar a vacinação contra a Covid-19 esta terça-feira, confirmou à agência Lusa a presidente do conselho de administração do centro, que engloba os hospitais de Faro, Portimão e Lagos.

“Vamos começar a vacinar no dia 29, terça-feira”, disse Ana Castro, esclarecendo que o CHUA tem previsto vacinar “profissionais e doentes que cumpram os critérios” definidos no plano de vacinação até dia 31 de janeiro.

Questionada sobre quando vão chegar as vacinas ao centro hospitalar e quando tempo é necessário depois para operacionalizar a administração da vacina produzida pela Pfizer e da BioNTech, a mesma fonte respondeu que ainda não tem a certeza da data de chegada, mas assegurou que “mal cheguem [as vacinas], começa-se logo a vacinar”.