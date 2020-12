O PSD/Madeira manifestou esta terça-feira a sua solidariedade para com as populações das freguesias da Ponta Delgada e Boaventura, afetadas no dia de Natal por um temporal que casou danos em estradas e destruiu duas casas.

Queremos aqui não só demonstrar o nosso apoio e solidariedade à população destas duas freguesias que passaram por momentos de pânico num dia tão simbólico como é o dia de Natal, perdendo com as enxurradas muitos dos seus bens, mas também evidenciar o espírito de entreajuda que mobilizou populares e autoridades numa intervenção imediata”, afirmou Guido Gonçalves, no final de uma visita do grupo parlamentar às freguesias atingidas.

O deputado enalteceu a “prontidão” das juntas de freguesia e da Câmara Municipal de São Vicente e sublinhou que os meios de socorro foram mobilizados no próprio dia pelo Governo Regional, numa resposta “disponível e articulada”.

“O Governo Regional deslocou-se e interveio no terreno, com destaque para o secretário regional do Equipamento e Infraestruturas e do próprio presidente do Governo Regional na articulação e no acompanhamento dos trabalhos necessários para limpeza das vias e das casas afetadas e tudo está a ser feito para que seja reposta a normalidade com a maior brevidade”, acrescentou.

Guido Gonçalves realçou que, além dos trabalhos de limpeza, a ação das entidades públicas será de continuidade no acompanhamento e resposta à situação das famílias que ficaram com as suas casas danificadas e que perderem a maior parte dos seus bens.

Enquanto deputado eleito por São Vicente, salientou que irá também continuar a empenhar-se junto das instituições envolvidas pela maior brevidade possível na solidariedade para com as vítimas destas enxurradas na Ponta Delgada e na Boaventura.

PS/Madeira quer “apoios extraordinários” para populações afetadas pelo temporal do Natal

Por seu lado, o presidente do PS/Madeira, Paulo Cafôfo, defendeu esta terça-feira “apoios extraordinários” às populações afetadas pelo temporal do dia de Natal no norte da ilha da Madeira, sobretudo nas freguesias de Ponta Delgada e Boaventura.

Paulo Cafôfo visitou estas zonas, reuniu-se com o presidente da Junta de Freguesia de Ponta Delgada e contactou com alguns residentes afetados, manifestando a solidariedade dos socialistas e defendendo que os moradores precisam de ser ajudados rapidamente.

O dirigente revelou que o partido, através do seu grupo parlamentar, irá apresentar na Assembleia Legislativa uma proposta para que sejam adotadas medidas de apoio extraordinário às populações das freguesias mais atingidas.

“Precisamos de respostas céleres, porque estamos a falar de uma população que passou por momentos de enorme dificuldade e que não pode ficar desamparada”, vincou Paulo Cafôfo.

A proposta socialista prevê intervenções em três áreas — apoio para as habitações, verbas para a reposição das infraestruturas rodoviárias e outras obras públicas, e apoios extraordinários para as juntas de freguesia.

O temporal do dia de Natal atingiu principalmente as freguesias de Ponta Delgada e Boaventura, onde as enxurradas e o transbordo de ribeiros destruíram duas casas e danificaram outras, provocando também elevados danos em várias estradas.

O mau tempo fez estragos no cemitério de Ponta Delgada e no adro da igreja da mesma freguesia, e 27 pessoas foram retiradas das suas residências por precaução, não tendo sido registado danos pessoais.

O Governo Regional espera receber o relatório dos danos na primeira quinzena de janeiro.