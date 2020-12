A 12 de março, dois meses depois da derrota na final da Taça da Liga frente ao Benfica, o Sporting “vingava” esse desaire e afastava os encarnados nos quartos da Taça de Portugal, que por sortilégio do sorteio arrancou logo no início da Final Eight com um confronto entre os dois principais candidatos ao triunfo. Depois, veio a incerteza. A dúvida. As dificuldades. A resignação. A época de 2019/20 no futsal, à semelhança de todas as modalidades e de todos os escalões à exceção da Primeira Liga de futebol, chegava ao fim. O Campeonato, esse, nunca chegou mesmo a terminar, com a Federação a indicar Benfica e Sporting como representantes para a Champions; a Supertaça, por não ter vencedores, foi cancelada; a Taça de Portugal, 292 dias depois, conheceu o seu vencedor.

Com registo praticamente imaculado no Campeonato, onde lidera com os mesmos 40 pontos do rival Benfica que resultaram de 13 vitórias e um empate a três no dérbi no Pavilhão João Rocha (está na frente pela diferença entre os golos marcados e sofridos em relação aos encarnados), o Sporting começou por eliminar nas meias-finais o Leões de Porto Salvo por 5-1 com mais um golo de antologia do mago Merlim, a fintar todos os adversários que lhe foram surgindo pela frente de forma sucessiva incluindo guarda-redes para marcar o quinto para os leões. No encontro decisivo surgia agora o Sp. Braga/AAUM, que venceu também no domingo o Portimonense (6-3).

Há golos que só o Merlim consegue marcar… ????#FutsalSCP pic.twitter.com/MNpXhOsXSa — Sporting CP – Modalidades (@SCPModalidades) December 28, 2020

Na reedição da final da Taça de Portugal de 2013, que terminou com a vitória do Sporting frente ao Sp. Braga por 7-1, os leões voltaram a ser mais fortes, derrotando no Centro de Desportos e Congressos de Matosinhos o conjunto minhoto pelo mesmo resultado, ganhando o último troféu ainda relativo à temporada de 2019/20.

Os leões não demoraram a impor o seu domínio no jogo, com uma defesa agressiva e facilidade em sair rápido em transições ou no ataque organizado. Pauleta, na sequência de uma saída de Erick, e Pany Varela, num remate de fora após segunda bola, colocaram a equipa de Nuno Dias na frente por 2-0 entre o sexto e o oitavo minuto, antes de Guitta fazer a primeira defesa mais apertada. Entre bolas nos ferros de Rocha e Taynan, Cavinato ainda fez o 3-0 antes do intervalo após um primeiro remate do guardião leonino. No segundo tempo, os arsenalistas conseguiram reduzir de grande penalidade por Bruno Cintra (25′) mas continuou a ser o conjunto verde e branco a ter mais e melhores oportunidades, chegando ao 4-1 por Pauleta (que já tinha acertado no poste) em mais uma jogada de 5×4 com Guitta a avançar até ao meio-campo contrário e ao 5-1 quando o Sp. Braga/AAUM já estava com guarda-redes avançado por Erick (34′). Cardinal e Merlim fecharam as contas nos dois últimos minutos.

Com esta vitória, a terceira consecutiva depois dos triunfos em Gondomar em 2018 (Fabril) e em 2019 (Benfica), o Sporting tornou-se a equipa com mais triunfos na Taça de Portugal de futsal, num total de oito, mais uma do que os encarnados. Fundação Jorge Antunes (duas), Instituto D. João V, Belenenses, Fundão, Miramar, Correio da Manhã e SL Olivais foram as únicas equipas capazes de “furar” a hegemonia das duas principais formações. Um outro dado: após terem perdido as duas primeiras finais onde chegou, frente a Miramar e Fundação Jorge Antunes, os leões venceram de forma sucessiva as oito decisões onde estiveram desde 2006.