“E eu me enamorei…” O som de José Eduardo dos Santos a cantar à viola na festa de anos da mulher, e a omitir o verso “Eu não tenho fortuna”. Ou a forma como o ex-presidente angolano agradece as felicitações que recebe nos seus aniversários. São os sons marcantes que abrem o primeiro e o segundo episódio do podcast A Corte de Luanda, e que só nos primeiros dois dias já foram escutados mais de 33 mil vezes.

Além de serem transmitidos esta semana às 11h00, com repetição às 21h na Rádio Observador, pode encontrar estes programas no site do Observador e nas plataformas habituais de podcasts: Spotify, Apple, Google, etc.

A Corte de Luanda, um trabalho do editor executivo Ricardo Conceição com sonoplastia de Beatriz Martel Garcia, tem quatro episódios. O terceiro é sobre Isabel dos Santos: chama-se “A Cara do Pai” — e pode ser ouvido aqui. O quarto, que é transmitido esta quinta-feira, sobre João Lourenço, tem como título “O Mimoso”.

Estes podcasts estão integrados num trabalho especial do Observador sobre a rede de influências de José Eduardo dos Santos e da sua família em Angola. Pode ler aqui o primeiro artigo, de Dulce Neto, sobre o pai da Corte de Luanda. E aqui o segundo, de Filipe Fernandes, sobre Isabel dos Santos, de princesa a pária.

Neste mês de Dezembro já houve mais de 1,77 milhões (1.770.000) de downloads dos podcasts da Rádio Observador, sendo já o nosso 3º melhor mês de sempre, apenas atrás dos 2,1 milhões de downloads registados em Março e em Abril, no início do confinamento. A Rádio Observador vai fechar 2020 com mais de 18,4 milhões de downloads, o que dá uma média superior a 1,5 milhões de downloads por mês.

Além dos noticiários, comentários, emissões especiais e entrevistas, entre os 50 podcasts da Rádio Observador, os mais ouvidos são o Contra-Corrente, de José Manuel Fernandes; o Ideias Feitas, de Alberto Gonçalves; O Bom, o Mau e o Vilão, de Miguel Pinheiro; o Porque Sim Não é Resposta, com Eduardo Sá; E o Resto é História, com Rui Ramos e João Miguel Tavares; e o Explicador.