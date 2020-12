Numa fase em que as vendas de veículos eléctricos não param de aumentar, a Volkswagen sabe que nem todas as garagens vão oferecer tomadas de recarga em quantidade suficiente para alimentar as baterias dos automóveis eléctricos que lá estacionem e, mais grave do que isso, nem o estacionamento terá condições de fornecer energia com grande potência a todos os clientes, se a quantidade de interessados for generosa. Por isso, decidiu tornar realidade um projecto que apresentou no final de 2019.

O objectivo é simples e destina-se a ser prático, simultaneamente anulando a necessidade de andar às voltas com o cabo de carga para alimentar a bateria, algo que muitos dos utilizadores deste tipo de automóveis não aprecia. Daí que a VW tenha concebido um robô que funciona como um mordomo, de forma autónoma, a quem os clientes podem pedir que lhes recarregue a bateria.

A solicitação pode ser realizada a partir da aplicação da marca e a operação não implica a presença do cliente. O robô vai buscar uma bateria estacionária, com uma capacidade de 25 kWh, que até então estará a ser recarregada a partir da rede eléctrica e a uma potência reduzida, para não esforçar a instalação eléctrica do local. Depois, o “mordomo” desloca a bateria recarregada até ao VW do cliente e, com recurso a um braço articulado, liga o cabo da bateria ao veículo, alimentando-o em DC com uma potência de 50 kW.

Uma vez a carregar, o robô pode concentrar-se no cliente seguinte, gerindo as baterias disponíveis e as necessidades dos condutores que necessitem de incrementar a quantidade de energia que possuam no acumulador do seu automóvel. E sem nunca sujar as mãos.

Além da criar uma nova área de negócio, através da Volkswagen Group Components, a VW terá de adaptar a aplicação, bem como o software do veículo, de forma a permitir o acesso do robô à tomada de carga.