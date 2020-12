Boletim DGS. Novos casos voltam a ultrapassar os 6 mil, num dia em que Lisboa, Centro e Algarve atingiram máximos diários

Portugal voltou a passar as 6.000 infeções diárias esta quarta-feira (mais concretamente 6.049) com o SARS-CoV-2, uma barreira que não era ultrapassada desde há mais de três semanas (a última vez foi a 5 de dezembro, com 6.087 novos casos). Segundo o boletim diário da Direção-Geral da Saúde (DGS), tanto a região Centro, como Lisboa e Vale do Tejo e o Algarve atingiram máximos de novas infeções.

Pela primeira vez, Lisboa e Vale do Tejo ultrapassou os 2.000 casos diários: foram mais 2.097, um número que, ainda assim, coloca a região no segundo lugar dos novos casos registados, atrás do Norte. A região Centro também passou uma barreira: a dos mil casos diários (foram mais 1.063). O Algarve, com mais 220 infetados, atingiu igualmente um novo máximo.

Nas últimas 24 horas, Portugal registou mais 6.049 casos de infeção (no dia anterior tinham sido 3.336) e 79 óbitos (na terça-feira tinham sido 74). O número de óbitos é o mais alto no espaço de uma semana (na última quarta-feira, foram registadas 89 mortes).