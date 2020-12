O centro da Croácia foi esta quarta-feira, 30 de dezembro, atingido por novos terramotos, um dia depois de registar um violento sismo que provocou pelo menos sete mortos, vários feridos, danificou centenas de casas e privou bairros inteiros de eletricidade. As autoridades do país apresentaram um pedido de assistência internacional e Portugal já respondeu que está disponível para enviar ajuda.

De acordo com o Instituto norte-americano de Geofísica (USGS), dois terramotos de magnitude 4,8 e 4,7 na escala de Richter, atingiram, cerca das 05h15 (hora de Lisboa) a região de Sisak, a sudeste de Zagreb, com alguns minutos de intervalo, mas não foram noticiados os danos causados.

Esta região, e em particular a localidade de Petrinja — a cerca de 50 quilómetros da capital —, ainda estava em choque depois do tremor de terra de magnitude 6,4 registado na terça-feira e sentido em países vizinhos.

Muitos passaram a noite em tendas, carros ou em quartéis militares e, esta quarta-feira 30 de dezmbro de manhã, os jornais croatas anunciavam manchetes como “Terror em Petrinja”. As equipas de resgate trabalharam arduamente durante a madrugada para procurar possíveis sobreviventes nas ruínas dos muitos prédios que desabaram pela violência do terramoto.

Para já, o balanço do sismo principal dá conta de sete mortos, entre os quais uma menina de 13 anos que morreu quando um prédio caiu enquanto caminhava pela rua em Petrinja, segundo a imprensa local. Além disso, cinco homens morreram na aldeia vizinha de Majske Poljane, perto de Glina, disse a vice-presidente da câmara, Branka Baksic Mitic, e a sétima vítima foi encontrada sob os escombros de uma igreja na aldeia de Zazina.

Segundo o padre local, citado pela agência Hina, a vítima foi o organista, que tinha ido reparar o órgão danificado por um terramoto anterior. O sismo provocou também cerca de 20 feridos, avançou a polícia croata, referindo que as equipas de resgate vasculharam mais de 80 vilas na região sem encontrar novas vítimas.

Centenas de edifícios, entre casas, prédios administrativos e escolas, ficaram danificados e as áreas de Petrinja e de Sisak ainda estavam sem eletricidade hoje de manhã.

O Governo croata deverá reunir-se esta quarta-feira para determinar a assistência a ser dada à região atingida, devendo contar com a presença do responsável pela gestão de crises da União Europeia, Janez Lenarcic. Bruxelas vai enviar ajuda, como “tendas de inverno, aquecedores elétricos, camas e sacos de dormir, bem como contentores que podem ser usados como abrigos”, afirmou Lenarcic numa mensagem divulgada no Twitter.

Portugal “disponível” para enviar ajuda

O país, através da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), “está disponível para enviar ajuda à Croácia“, segundo um comunicado desta quarta-feira do Ministério da Administração Interna (MAI).

As autoridades croatas ativaram o Mecanismo de Proteção Civil da União Europeia e apresentaram um pedido de assistência internacional “baseado em material e equipamento de apoio“, como camas de campanha, geradores, tendas, sacos-cama, iluminação de emergência e aquecedores. A ANEPC informou o Mecanismo que está “em condições de disponibilizar, no imediato, 500 camas de campanha e, em caso de necessidade, elementos certificados para a coordenação operacional e dois módulos de busca e salvamento em ambiente urbano, da Guarda Nacional Republicana e do Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa, num total aproximado de 80 elementos”.

“Portugal mantém-se em contacto com o Centro de Coordenação de Resposta a Emergências, em Bruxelas, para acompanhar o desenvolvimento das ações de avaliação em curso na área afetada e para desencadear os procedimentos de envio da ajuda logo que as autoridades croatas manifestem a sua aceitação junto do Mecanismo de Proteção Civil da União Europeia”, lê-se ainda no comunicado.