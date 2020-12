A previsão de baixas temperaturas a partir desta sexta-feira, que rondarão os 3 ºC, levou a Câmara Municipal do Porto a ativar o Plano de Contingência para Pessoas em Situação de Sem-Abrigo. “Está preparada a distribuição de cobertores, alimentação e bebidas quentes, assim como o acolhimento de emergência das pessoas que o desejem”, avança a autarquia em comunicado.

Esta quarta e quinta-feira, as equipas de rua vão sensibilizar as pessoas em situação de sem-abrigo para integrar o Centro de Acolhimento de Emergência Covid-19, uma estrutura criada pelo município nas instalações do antigo Hospital Joaquim Urbano, com capacidade para 40 pessoas, articulando a programação, transporte e rastreio dos interessados. “Um trabalho necessário face à situação de pandemia, e que terá a colaboração dos Agrupamentos de Centros de Saúde Porto Ocidental e Porto Oriental no teste à Covid-19, à entrada no centro.”

A partir de sexta-feira, e durante os dias em que o Plano de Contingência se mantiver ativo, duas equipas multidisciplinares vão percorrer as ruas da cidade garantindo o transporte das pessoas que o desejem para pernoitarem na estação de Metro dos Aliados, que se manterá aberta durante a noite, com esta finalidade, entre as 21h e as 8h durante o período em que vigorar o Plano de Contingência.

“Serão providenciados cobertores e alimentação e, no dia seguinte, os interessados serão conduzidos para o Centro de Acolhimento de Emergência”, sublinha a câmara, revelando que as equipas da Proteção Civil e de voluntários “reforçarão o apoio com cobertores, alimentação e bebidas quentes às pessoas que não aceitem as possibilidades colocadas à disposição”.

A autarquia adianta que, em paralelo, “será feito um esforço junto das estruturas de acolhimento para aumentar a capacidade de receber as pessoas que o desejarem, caso venha a ser necessário, nomeadamente junto dos Albergues Noturnos do Porto, Norte Vida, Misericórdia e AMI”, recordando que os três restaurantes solidários mantêm-se em funcionamento, assegurando cerca de 500 refeições por dia.