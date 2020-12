A câmara de Amares vai isentar consumidores domésticos do pagamento de tarifas de água, saneamento e lixo no primeiro trimestre de 2021, abrangendo “cerca de 700 utentes”, disse esta terça-feira à Lusa o vereador do Ambiente.

Vitor Ribeiro explicou que aquela medida “tem por objetivo dar resposta a uma situação de emergência” causada pelo atual estado de pandemia.

Segundo o responsável, as isenções agora aprovadas juntam-se às isenções das mesmas taxas que a autarquia já tinha aprovado para a restauração e pequeno comércio, representando um “esforço financeiro” de “15 a 17 mil euros por mês”.

O responsável explicou que a ajuda agora disponibilizada destina-se “a agregados familiares que tenham tido perda de rendimentos por causa de situações de desemprego ou lay-off e desde que o rendimento do agregado não seja superior ao salário mínimo nacional”.

Em novembro, a câmara de Amares decidiu também isentar a restauração e o pequeno comércio de taxas, alargando agora essa isenção a consumidores privados e a Instituições Privadas de Solidariedade Social.