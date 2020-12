O concurso adicional de contratos de patrocínio para o ensino artístico especializado vai ser lançado em janeiro, revelou esta terça-feira o Ministério da Educação, sem precisar uma data.

Numa resposta enviada à Lusa, o gabinete de imprensa do Ministério da Educação aponta o próximo mês para o lançamento do novo concurso, anunciado em agosto, que representa “mais um avanço na aposta, sem precedentes, nesta via de ensino que tem vindo a acontecer desde 2016”.

O concurso adicional para financiamento dos contratos de patrocínio 2020-2026 para o ensino artístico especializado foi um dos temas que marcou a audição no parlamento do ministro da Educação, em outubro, durante a qual vários partidos questionaram Tiago Brandão Rodrigues sobre quando o concurso seria lançado.

“Já não é compreensível é como é que estamos no dia 22 de outubro e o adicional prometido em agosto, ninguém sabe quando vai surgir”, considerou na altura a deputada do PSD, Margarida Balseiro Lopes, lançando a pergunta repetida por deputados de outros grupos parlamentares.

Apesar da insistência, o ministro deixou os partidos sem resposta, recordando apenas o recente reforço de financiamento.

“Garantimos o financiamento [alunos] de início de ciclo, que aumentaram em quase mil alunos quando comparamos com os inícios de 2018-2019. Em 2021, com o acumular destes dois concursos, registaremos o valor mais alto de sempre em financiamento artístico e teremos um valor de financiamento em 74,2 milhões de euros”, referiu o ministro.