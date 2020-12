Um incêndio deflagrou esta tarde na casa do ex-ministro da Educação do Governo de Pedro Passos Coelho, Nuno Crato, em Santo Amaro de Oeiras. Foram mobilizados 25 operacionais e oito viaturas mas, segundo apurou o Observador, apesar dos danos, Nuno Crato e a mulher, não sofreram qualquer ferimento.

O incêndio teve origem numa salamandra do sótão da casa, onde está localizado o escritório da mulher do ex-ministro, que é professora universitária. Na altura, ambos estavam no interior da habitação e foram os próprios a dar o alerta às autoridades.

Segundo o Correio da Manhã, que noticiou o incêndio, o alerta foi fado às 17h27 e, pelas 20h, a ocorrência estava já em fase de rescaldo. “Fizemos todos os esforços para conter ao máximo o incêndio”, afirmou o comandante dos Bombeiros de Oeiras, Ricardo Silva.

Os danos alastraram-se ao primeiro piso da habitação.