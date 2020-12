Portugal vai receber mais 2 milhões de doses da vacina da Pfizer do que inicialmente estava previsto, depois de a União Europeia ter anunciado a compra de 100 milhões de doses adicionais daquela vacina contra a Covid-19, de acordo com uma notícia da Antena 1.

Segundo a rádio pública, além das cerca de 1,2 milhões de doses que o país devia receber até ao final do primeiro trimestre de 2021, vão somar-se mais cerca de 2 milhões de doses da vacina da Pfizer à encomenda portuguesa.

Na terça-feira, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, tinha anunciado que a União Europeia reforçou a encomenda feita à Pfizer, comprando mais 100 milhões de doses e elevando para 300 milhões o número total de doses compradas pelo bloco europeu à farmacêutica.

We decided to take an additional 100 million doses of the #BioNTech /@Pfizer vaccine, which is already being used to vaccinate people across the EU.

We will therefore have 300 million doses of this vaccine, which was assessed as safe and effective.

More vaccines will follow!

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 29, 2020