O Reino Unido aprovou esta quarta-feira a vacina desenvolvida pela farmacêutica AstraZeneca em parceria com a Universidade de Oxford, noticia a BBC. O país deverá começar a administrar a vacina já a partir do dia 4 de janeiro.

Depois de ter aprovado a vacina da Pfizer logo no início de dezembro, antes de Estados Unidos e União Europeia, o Reino Unido volta agora a antecipar-se e com esta autorização fica com duas vacinas contra a Covid-19 prontas a serem distribuídas pela população.

Numa mensagem publicada no Twitter, o ministro da Saúde britânico, Matt Hancock, disse que este é um “grande dia para a ciência britânica, apoiada pelo governo do Reino Unido e pelo Serviço Nacional de Saúde” e fala num momento de “esperança” no fim de 2020.

Today’s approval of the @UniofOxford / @AstraZeneca #coronavirus vaccine is a great day for British science supported by the UK government & NHS.

THANK YOU to all those involved

1/2 pic.twitter.com/uvA7g2FT1M

— Matt Hancock (@MattHancock) December 30, 2020