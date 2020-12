Quase seis em cada dez portugueses (mais concretamente, 59%) concordam com as restrições anunciadas pelo Governo para a passagem de ano, mas 25% defende que são insuficientes, segundo uma sondagem da Aximage para a TSF, DN e JN.

Entre as medidas restritivas para 31 de dezembro estão o recolher obrigatório a partir das 23h00 e das 13h00 de 1 a 3 de janeiro. Os restaurantes têm de fechar às 22h30 no último dia do ano e estão proibidas festas públicas. De 31 a 4 de janeiro é ainda proibido circular entre concelhos. Apesar da aprovação pela maioria dos portugueses, as medidas são insuficientes para 25% dos inquiridos, mas 15% defende que são excessivas.

Estas opiniões são bem diferentes quando a avaliação é feita às medidas implementadas no Natal: neste caso, 47% defendem que foram “adequadas”, mas para 41% foram “insuficientes”.

Quanto à avaliação que os portugueses fazem da atuação do Governo na gestão da pandemia, a maior parte (48%) dá boa ou muito nota ao Executivo, mas um terço respondeu que foi “assim-assim”. E quase dois em cada 10 (19%) chumbam mesmo o Governo. Na sondagem da Aximage foram recolhidas 812 entrevistas entre 19 e 22 de dezembro de 2020.