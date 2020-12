Em atualização

Nas últimas horas do último dia do ano, a surpresa do ano: Nelson Évora, campeão olímpico em 2008 que estava sem clube desde o final de outubro após ser dispensado pelo Sporting, assinou pelos espanhóis do Barcelona.

Apesar de assinar pelos catalães, o atleta do triplo salto vai continuar a trabalhar com o cubano Ivan Pedroso em Guadalajara, onde vive há alguns anos desde que treina com o antigo campeão mundial do salto em comprimento, e onde fazia a preparação tendo em vista os mínimos para a presença nos Jogos de Tóquio.

Depois de ter sido campeão mundial em 2007, em Osaka, Nelson Évora sagrou-se o quarto campeão olímpico de Portugal depois de Carlos Lopes, Rosa Mota e Fernanda Ribeiro, o primeiro em disciplinas que não de fundo (os dois primeiros ganharam a maratona, a última venceu nos 10.000 metros), no ano seguinte, em Pequim.