Boletim DGS. Recorde de casos diários, com Lisboa e Vale do Tejo a liderar quase três meses depois

Os valores atingidos no dia anterior já tinham sido elevados, mas esta quinta-feira foi mesmo batido o recorde. Nunca, desde que começou a pandemia, houve tantos infetados num só dia — 7.627 casos confirmados no boletim da Direção-Geral de Saúde, um aumento de 26% face a quarta-feira.

A escalada da quadra natalícia é clara: após três dias na casa dos 4 mil casos confirmados (até ao boletim de dia 25 de dezembro), ainda houve um recuo acentuado, com dois registos na casa das mil infeções (a 26 e 27 de dezembro), seguidos de 2.093 casos no boletim de dia 28 e outros 3.336 no dia 29. Só que depois veio a “explosão” desta quarta-feira, para 6.049 casos (um aumento de 81%), e agora o valor mais elevado de sempre nesta quinta-feira.

O anterior recorde era de 4 de novembro, quando foram registados 7497 casos, embora nesse dia tenha havido atualizações de casos antigos. A lista dos piores dias segue com 19 de novembro (6.694 casos); 13 de novembro (6.653); e 7 de novembro (6.640).

É Lisboa e Vale do Tejo que lidera os novos casos diários, quase três meses depois. A região, que abrange também parte dos distritos de Setúbal, Santarém e Leiria, teve identificadas 2.801 infeções, ou seja, 36,7% do total do país. Desde 7 de outubro que Lisboa e Vale do Tejo não liderava o número de casos diários. Ou seja, já lá vão 2 meses e 24 dias. Desde que começou a pandemia, a região conta com 133.739 casos.

Segue-se a região Norte, que tem liderado o número de infeções diárias nos últimos meses. Esta quinta-feira, teve 2.588 casos (33,9% do total). Desde março, acumula 209.964 casos positivos.

As restantes regiões acumulam, em conjunto, cerca de 2.200 casos: o Centro tem mais 1.415 novas infeções confirmadas (18,5% do total); o Alentejo tem 524 casos; o Algarve 219; e a Madeira 44. Os Açores não têm novas infeções.