A Madeira registou esta quinta-feira 73 novos casos de covid-19 e mais um óbito, elevando o total de mortes para 14, anunciou a Direção Regional de Saúde, referindo que o número de infeções ativas é agora de 652.

A autoridade regional de saúde sinalizou também 30 recuperações e 151 situações suspeitas, apontando ainda 44 pessoas hospitalizadas, três das quais nos cuidados intensivos.

Em relação aos novos casos, 24 são importados – seis provenientes do Reino Unido, três da Venezuela, um do Brasil, três da França, um da Alemanha, um da Espanha, um dos Açores, quatro da Região Norte de Portugal e quatro da Região de Lisboa e Vale do Tejo – e 49 de transmissão local.

“São 652 os casos ativos, dos quais 165 são casos importados e 487 são casos de transmissão local”, refere a Direção Regional de Saúde, indicando que 30 pessoas cumprem isolamento numa unidade hoteleira dedicada, 578 em alojamento próprio e 44 encontram-se hoje internadas.

No total, há 151 novas situações que se encontram em estudo pelas autoridades, todas relacionadas com contactos com casos positivos.

A Direção Regional de Saúde indica que 2.234 pessoas estão em vigilância ativa vários concelhos da Madeira e no Porto Santo, ao passo que 24.907 viajantes estão monitorizados através da aplicação MadeiraSafe.

No contexto da operação de rastreio de viajantes nos portos e aeroportos da Madeira e do Porto Santo, em vigor desde 01 de julho, há a reportar um total cumulativo de 141.795 colheitas para teste ao novo coronavírus.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.806.072 mortos resultantes de mais de 82,6 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 6.906 pessoas dos 413.678 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.