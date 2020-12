O defesa Ivanildo Fernandes foi emprestado pelo Sporting ao Almería, orientado pelo português José Gomes, até ao final da temporada, com opção de compra, anunciou esta quinta-feira o clube da II Liga espanhola nas redes sociais.

O central, de 24, nunca chegou a representar a equipa principal dos ‘leões’ e esteve cedido ao Moreirense, no qual apontou um golo em 26 jogos em 2018/19, antes de ter representado os turcos do Trabzonspor e do Çaykur Rizespor na última época.

Ivanildo Fernandes ingressou há seis anos no Sporting, líder isolado da I Liga, oriundo do Casa Pia, depois de passagens por Damaiense e Estrela da Amadora, e treinava com a equipa B desde o início da época, estando vinculado até junho de 2022.

O internacional sub-21 português conquistou a Taça da Turquia pelo Trabzonspor em 2019/20 e vai encontrar em Almería, terceiro colocado da II Liga espanhola, os compatriotas João Carvalho, Samuel Costa e Pedro Mendes.