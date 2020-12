Talvez não seja possível esquecer estes últimos doze meses mas, por uns minutos, pode ser um bom exercício para relaxar. Até porque já a partir desta quinta-feira, vários canais de televisão e plataformas de streaming propõem filmes que ajudam a não pensar já em janeiro. As comédias românticas continuam a ser um bom antídoto contra estados de alma mais ansiosos provocados por longas semanas de restrições e confinamentos, a ficção científica à moda antiga, ainda que com todos os avanços tecnológicos que se conhecem, é jogada certa para evitar pensar no novo coronavírus e António Variações, sempre António Variações, é mais do que suficiente para que a nostalgia de outros tempos se instale. O Observador dá-lhe 19 sugestões cinéfilas que lhe vão preencher quase o fim de semana inteiro, já que quase não pode sair de casa – a não ser para passear o cão ou dar uma volta a pé. Sinta-se gladiador, maléfica ou até alien. O que o ajudar mais a ganhar forças para o que falta desta longa travessia pandémica.

Alien, o 8.º passageiro

AXN, dia 31, 12h23

Prepare-se bem porque o AXN decidiu preencher o dia 31 de dezembro com todos os filmes desta saga. E quando dizemos todos, são mesmo todos. Até é possível que passem algum de que nunca ouvimos falar. Antes de almoçar, começa logo por conhecer a criatura diabólica, que precisa de humanos para hospedar os ovos, que irrompeu os sonhos de muito boa gente no final da década de 70. Tem Sigourney Weaver para assegurar o leme e Ridley Scott, na realização. Mais à tarde leva com o Reencontro, a Desforra e o Regresso.

Maléfica

SIC, dia 31, 16h25

Angelina Jolie, uma grande estrela de Hollywood que, entretanto, resolveu tentar roubar parte das atenções dedicadas a António Guterres na ONU. Mas como Maléfica, o objetivo é um pouco diferente: uma fada maléfica que, afinal, é a heroína desta trama ainda que tenha amaldiçoado a princesa Aurora para salvar o Reino da Floresta. Esqueça lá a “Bela Adormecida”, porque isso são outros quinhentos. No fundo, é o que se passa com as vacinas: toda a gente desconfia, é preciso congelá-las, mas no fim são muito boazinhas para a nossa saúde.

127 Horas

Hollywood, dia 31, 21h30

Muitos foram aqueles que sobreviveram a 2020, logo, nada melhor do que ver uma história de sobrevivência de um montanhista que foi escalar rochas para o Utah. Um acidente leva-o a ficar 127 horas preso, pensando na vida, a julgar que não sairia dali nunca mais. Assinado por Danny Boyle e protagonizado por James Franco, é a primeira história verídica desta lista e, muito provavelmente, a única, já que o espectador precisa é de ficção.

Ted 2

TVI, dia 1, 01h00

Quem nunca quis que o seu urso de peluche ganhasse vida, que atire a primeira pedra. Se ninguém atirou, é sinal que está bom da cabeça, por isso, vamos então ao “Ted 2”. Nesta segunda volta, o boneco falante vai tentar ter um filho com a mulher do dono. Só que para isso precisa de ser considerado pessoa. Inicia-se uma batalha judicial nunca antes vista nos EUA para que aquilo que achávamos impossível, aconteça. Uma comédia com bolinha vermelha que chega cedo logo no primeiro dia do novo ano, porque só assim é que vai conseguir encarar os restantes 364 que faltam.

Fúria

RTP1, dia 1, 01h43

“Fúria” é capaz de ser um dos sentimentos que mais marcou este ano, já que, enfim, a pandemia veio dar a volta completa à nossa vida. Mas também dá nome ao filme de 2014 realizado por David Ayer, que volta a colocar Brad Pitt na tropa. Desta vez, num tom menos humorístico do que “Inglorious Basterds”, o ator que o ano passado ganhou o Óscar para Melhor Ator Secundário vai tomar conta de um pequeno pelotão num único tanque de guerra, quase já no fim da Segunda Guerra Mundial. Não sabemos o porquê da RTP1 ter escolhido um filme mais apoteótico e violento para entrar no novo ano, mas até se compreende: com a proibição de andar na rua a partir das 23h00, mais vale deitar os foguetes em casa, dentro da televisão.

Carros 3

SIC, dia 1, 14h15

Façamos uma pausa nas figuras medonhas e nas narrativas sérias, porque agora é hora da bonecada para os mais pequenos. Assim que terminar o primeiro almoço do ano, sente-se no sofá porque as crianças podem gostar disto, especialmente as que são fãs de carros. A Pixar gostou tanto do sucesso que “Carros” fez, que decidiu dar-lhe mais dois filmes, porque mais um nunca é demais. Parece que McQueen, que está um pouco mais velho, vai encontrar Jackson Storm, que usa novas tecnologias para ser muito veloz. Se quiser, este é um confronto geracional. O velho contra o novo. O passado contra o futuro. O Fiat 500 contra o Tesla. Só um ganha no fim. Qual será?

Gladiador

TVI, dia 1, 15h00

Tanta promoção que Cristina Ferreira e a sua trupe fizeram, que o filme vai mesmo passar no canal 4. É meio estranho gastar-se dinheiro com um teaser de algo que já saiu há 20 anos, mas a verdade é que foi isso que aconteceu. Russell Crowe saltou para a ribalta com este filme e Ridley Scott também tirou o seu proveito — e ainda tem um Joaquin Phoenix em estado de pré-ebulição, como preparação para os papelões que viria a fazer nos anos seguintes. Voltamos ao império romano para acompanhar a missão de Maximus, que vai tentar não morrer às custas do irmão, tornando-se no gladiador mais famoso do mundo.

Má Vizinhança

Hollywood, dia 1, 15h40

Há uma altura das nossas vidas em que decidimos fazer uma sucessão de más escolhas. Muitas vezes é por azelhice, outras por dinheiro. Também acontece escolhermos só mal a vizinhança que nos acolhe na nossa nova casa. É o que acontece em “Má Vizinhança”, onde se juntou um dos atores mais cómicos da sua geração, Seth Rogen, e Zac Effron, o menino bonito do High School Musical. Mistura residências universitárias, festas, bebés, dores de crescimento, palavrões e quintais. No fim, o melhor é ir oferecer um bolo ao vizinho, se não quer que lhe aconteça o mesmo.

Jurassic World Fallen Kingdom

SIC, dia 1, 17h50

Não precisa de um livro de instruções para perceber que este filme é sobre gaivotas. Já o enganei. É sobre dinossauros. Na onda de fazer remakes (de trilogias) que podem muitas vezes sair furados, o “Jurassic World Fallen Kingdom” resolveu subverter um pouco a narrativa, e torná-la um pouco mais infantil. Aliás, decidiu colocar uma criança como personagem principal, assim é que é. É que Maisie (Isabella Sermon) vai ser perseguida pelo Indoraptor, um super Velociraptor, muito mais letal do que o seu original, que foi fabricado como arma de guerra. Não é entusiasmante, mas o filme tem Chris Pratt, mais uma vez. E em 2022 terá o seu fim. Só por isso já vale a pena. Já agora, foi em 1993 que Steven Spielberg se lembrou de largar o tubarão e virar-se para o dinossauro. Estamos todos velhos.

Blade Runner 2049

AXN, dia 1, 21h00

Ninguém gosta de sequelas no corpo e parece que de filmes também não, a julgar pelo mau resultado que “Blade Runner 2049” fez nas bilheteiras, ainda que a obra de Denis Villeneuve, com Ryan Gosling, Harrison Ford e Ana de Armas, tenha tido muito boas críticas. Surge então um novo blade runner, que precisa de encontrar o antigo blade runner, que anda meio perdido há, pelo menos, 30 anos. Talvez seja injusto vê-lo em televisão, tal foi o investimento visual, mas é o que há. Fala-se de escravatura, polícia, destruição da humanidade e segredos. Os grandes temas do mundo global de hoje, diga-se.

Variações

RTP1, dia 1, 22h15

Quando a cabeça não tem juízo, quando se esforça mais do que é preciso, pode muito bem não ser Covid-19, mas o corpo é que paga. Por isso, para começar bem 2021, mais à noite, o melhor é conhecer a vida de António Ribeiro, um tal barbeiro que revolucionou o panorama musical português a partir do final dos anos 70. Já estamos habituados a cantar as músicas de Variações nas boites, mas poucos sabem a sua verdadeira história até à morte precoce em 1984. Já que não pode dançar esta noite nas ruas, homenageie o artista português de outra forma: veja o seu filme, que Sérgio Praia, o ator protagonista, agradece.

Green Book — Um Guia Para a Vida

RTP 1, dia 2, 00h15

É verdade que a estação pública de televisão não apostou muito no Natal, mas a passagem de ano é outra história. Vai encerrar o dia 1 de janeiro com o filme que levou o caneco de melhor filme em 2019. O melhor até é mesmo vestir-se de gala para receber Don Shirley (Mahershala Ali), famoso pianista e Tony Vallelonga (Viggo Mortensen), que o vai levar pelo sul dos Estados Unidos da América, para fazer a sua tour. O título do filme alude a uma espécie de guia, que dava indicações para os negros viajarem sem perigo. Vale mais pela dupla de atores do que propriamente pela narrativa, que acaba por pincelar, de forma romântica, um dos grandes flagelos dos nossos dias. O racismo, já ouviu falar?

Death to 2020

Netflix

É claro que para esquecermos 2020, mais vale vermos um mockumentary sobre 2020 da Netflix, encabeçado pelos criadores de “Black Mirror”. Há vários temas em discussão, mas os principais são a pandemia da Covid-19 e as eleições norte-americanas que, este ano, ditaram a tão esperada derrota de Donald Trump. Com um ano tão complicado e de restrições orçamentais, é surpreendente ter sido possível juntar nomes como Samuel L. Jackson, Hugh Grant, Lisa Kudrow ou Leslie Jones. E isto era obviamente uma piada. Se está à espera de ver algo parecido com os episódios de “Black Mirror”, desengane-se, porque o registo é completamente diferente. Até porque aqui a realidade “não está assim tão próxima”. Ela é o próprio filme.

Ma Rainey, a Mãe do Blues

Netflix

Já tínhamos algumas saudades de ver Viola Davis a interpretar grandes papéis. De quem também vamos ter saudades, infelizmente, é de Chadwick Boseman, que morreu este ano e tem, neste filme produzido por Denzel Washington, o seu último papel. Conhecemos Ma Rainey, mítica cantora de blues na década de 20, em Chicago, que quer gravar um novo disco. E mais, só vendo. Esta é a segunda adaptação de Denzel de peças de teatro da autoria de August Wilson — quer, ao todo, filmar dez. O objetivo é óbvio: filmar os problemas de segregação (interiores e exteriores) através de personagens da altura. Obrigatório ver, nem que seja para sairmos todos de 2020 um pouco mais instruídos e menos ignorantes.

Amor não tira Férias

HBO

Iris e Amanda estão fartas de homens e decidem trocar de vidas na altura do Natal. Literalmente, porque trocam de casas e tudo. Efeitos do confinamento, provavelmente, não fosse o filme de 2006. É uma daquelas comédias simples, certo, mas é por isso que se torna essencial. O problema aqui é que estavam fartas do sexo masculino mas acabam por encontrar as suas almas gémeas, o que não abona muito a favor da causa feminista, mas também estávamos noutros tempos.

Sete Dias Sem Fim

HBO

É muito difícil fazer bons dramas familiares. Especialmente quando o ponto de partida é a morte de um familiar. Mas “Sete Dias Sem Fim”, ainda que não tenha o brilhantismo (assumido por quem vos escreve, talvez não tanto pela critica) de “Um Quente Agosto” (2013), lá consegue passar. Quatro irmãos ficam uma semana juntos com a mãe, maridos, ex-namorados e outras personagens, depois do pai morrer. É uma reavaliação e recordação do que foi, do que é, e do que será o resto das suas vidas sem a figura paternal. Elenco de luxo (Jason Bateman, Jane Fonda, Tina Fey ou Adam Driver) e cenário catastrófico de levar às lágrimas. Haverá lá melhor forma de entrar com o pé direito…

Toy Story 4

Disney+

A quarta aventura (e última?) dos brinquedos mais famosos do mundo ganhou o Óscar para Melhor Filme de Animação em 2019 e, portanto, continua a não desiludir. Woody, Buzz Lightyear e companhia regressam para mais uma história — que cada vez mais parece desenhada para adultos e não tanto para crianças — onde vão lidar com a ideia que nos assombra a todos: a do esquecimento, por estarmos demasiado velhos para quem nos rodeia. É mais um capítulo repleto de humor e dor, que talvez lhe dê vontade de tirar o pó ao baú dos brinquedos, para recuperar a criança que há em si. Ou adulto, caso tenha perdido a alma em 2020. Para o infinito deste novo ano, e mais Toy Story, se faz favor.

Avengers – End Game

Disney+

O último filme desta longa lista só poderia ser um cheio de super-heróis. 2020 teve muitos, desde os profissionais de saúde, aos homens e mulheres que não pararam de trabalhar, mantendo a economia a funcionar, correndo riscos de infeção e contágio. Mas, a verdade, é que os Avengers tinham dado jeito, ainda que não percebessem bem contra quem estavam a lutar. Neste último capítulo da saga, o objetivo é simples: viajar no tempo, voltar a apanhar as “infinity stones” e reverter a decisão irreversível criado por Thanos, que dizimou metade dos seres vivos da galáxia. Pois bem, agora que a vacina começou a chegar, a luta contra a pandemia ainda não está na fase End Game, mas começa a caminhar próxima disso. Uma espécie de Middle Game, vá. É preciso força, resiliência, coragem, máscara, álcool gel, mais vacinas e distanciamento social. Se também quer ser um destes super heróis, basta fazer isto, até porque a nossa missão é mais fácil do que qualquer médico, enfermeiro, auxiliar de limpeza de alas Covid-19, entre outros. Se quiser ganhar mais pujança, pode vestir-se à Iron Man e Hulk, se preferir. Por isso, cidadãos do mundo, ensemble!