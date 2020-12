O Governo britânico anunciou esta quinta-feira um financiamento adicional para alguns projetos humanitários em África, incluindo dois milhões de libras (2,22 milhões de euros) para um programa alimentar em Moçambique.

O financiamento adicional de 47 milhões de libras (52 milhões de euros) anunciado pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros pretende ajudar nos projetos em curso e “pressionar outros doadores” a contribuir com mais fundos. Segundo o Governo, esta nova ajuda de emergência vai ajudar mais de 1,3 milhão de pessoas vulneráveis a ameaças como fome, conflitos e a pandemia de covid-19.

Esta ajuda de emergência extra do Reino Unido significa que as pessoas podem alimentar as suas famílias e evitar que essas crises se transformem em fome generalizada. Esperamos ver outros doadores entrarem em ação com algum financiamento extra para evitar que essas crises globais piorem”, disse o ministro dos Negócios Estrangeiros, Dominic Raab.

Além de Moçambique, onde o dinheiro vai ajudar o Programa Alimentar Mundial a dar assistência a 192.307 pessoas, vão ser apoiados projetos no Sahel, Síria, Sudão do Sul, Nigéria, Somália, Uganda, Zimbábue e Venezuela.

