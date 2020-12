O ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, perdeu a confiança dos portugueses, de acordo com o barómetro da Aximage para o JN, DN e TSF. A sondagem indica que 65% dos inquiridos entende que o ministro já não tem condições para se manter no cargo depois do caso de Ihor Homenyuk, que morreu às mãos do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) no aeroporto de Lisboa, depois de ter sido torturado.

De acordo com o barómetro, já nem a maioria dos eleitores socialistas defende o ministro, com 52% a defender a sua saída, contra 41% que ainda entende haver condições para que se mantenha no cargo.

O assassinato de Ihor Homenyuk ocorreu em março, mas só neste mês de dezembro resultou na demissão de Cristina Gatões como diretora do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF). O presidente da República pediu no dia seguinte uma reestruturação profunda do SEF, com possível mudança de protagonistas, mas António Costa acabou por manter o ministro no Governo.

Ihor Homeniuk terá sido agredido até à morte por três inspetores do SEF, que são acusados de homicídio, por recusar voltar para o seu país depois de lhe ter sido vedada a entrada em Portigal no aeroporto de Lisboa. Há ainda 13 funcionários com inquéritos disciplinares.