Robert Lewandowski, 47 golos marcados e 15 assistências em 44 jogos pelo Bayern. Cristiano Ronaldo, 44 golos marcados e sete assistências em 45 jogos pela Juventus. Lionel Messi, 27 golos e 23 assistências em 48 jogos pelo Barcelona. Kylian Mbappé, 29 golos e 18 assistências em 41 jogos pelo PSG. Contas feitas, apenas quatro jogadores tiveram em 2020 um maior peso no rendimento de uma equipa do que Bruno Fernandes, analisando os 11 meses em que jogou no Manchester United depois da transferência do Sporting no final de janeiro. Ao todo, e segundo o Transfermarkt, o médio marcou 28 golos e 19 assistências em 56 jogos pelos red devils no último ano.

“Estes primeiros onze meses foram fantásticos para mim. É claro ainda não alcancei os meus principais objetivos até agora, que são troféus mas acho que podemos conseguir em 2020/21. O balanço sobre tudo o que fizemos nos últimos meses é muito bom. Estou muito contente por estar aqui e por fazer parte deste grande clube. Houve um conjunto de coisas que me ajudaram. A família ajuda-me todos os dias, está sempre presente. Depois, o que mais me ajudou a adaptar-me ao clube e à Premier League foram os meus companheiros, todo staff. Foram mesmo importantes para mim quando cheguei. Deram-me confiança e desde o primeiro instante que senti que fazia parte desta família”, comentou o médio numa entrevista de balanço ao canal do clube no final do ano.

“A equipa ajudou-me muito a integrar-me e a entrar bem na Premier League. Os meus companheiros tornaram as coisas muito fáceis. Quando jogas com este tipo de jogadores, com esta qualidade, fica tudo mais fácil. Mas também te obrigam a ser melhor a cada dia. A maioria dos jogadores não conhecia o Bruno Fernandes quando cheguei. No início pode ter sido surpreendente. Quando começas a jogar, os jogadores passam a conhecer-te melhor e precisas de melhorar. Sei que os adeptos querem ver golos, querem ver qualidade, querem ver magia, mas para nós o importante é ganhar. Muitos golos? É fácil quando jogas no United. Tens tantos jogadores bons à tua volta que acaba por ajudar-te a ser melhor e também procuro que eles sejam melhores. Os números são muito bons mas continuo a sentir a necessidade de melhorar porque os outros já te conhecem melhor. Quero acabar esta época com mais golos e assistências do que jogos, isso seria muito bom”, prosseguiu na mesma conversa.

No início da época disse que temos de lutar por todas as competições em que estamos, agora digo o mesmo: Taça da Liga, Taça de Inglaterra, Liga Europa e Premier League. Temos de ir por todas, temos equipa para isso e temos de acreditar. Os prémios individuais também são importantes para os jogadores, não vou dizer que não quero ser o melhor da Premier League, mas quero com a equipa a ganhar títulos”, frisou a propósito dos objetivos individuais e coletivos para a temporada.

E o ano começou começou com mais do mesmo: à semelhança do que tinha acontecido em fevereiro, março, junho, agosto e novembro, Bruno Fernandes foi eleito o melhor do mês de dezembro com 56% dos votos dos adeptos. Ou seja, e em nove meses possíveis (em janeiro estava ainda no Sporting), ganhou em seis. “É fenomenal o que tem feito na equipa, as estatísticas dele são incríveis. É melhor jogador que eu, diferente do que eu fui. Marca mais golos e cria mais oportunidades. Gostava de ter jogado com ele, é sensacional. Fez grande diferença na equipa. Antes de ter chegado ao clube a equipa mal conseguia criar uma oportunidade de golo, agora consegue várias”, comentou depois do jogo com o Leicester o antigo médio, capitão e referência Paul Scholes.

Agora, logo a abrir o ano, o Manchester United enfrentava mais um desafio que poderia valer uma posição quase “impensável” no decorrer de 2020: a liderança da Premier League. Com sete vitórias e dois empates nos últimos nove encontros do ano, a formação de Solskjaer foi subindo lugares atrás de lugares mesmo sem conseguir uma campanha regular em Old Trafford, onde conseguiu no último jogo bater o Wolverhampton com um único golo nos descontos. Seguia-se o Aston Villa, uma das grandes revelações da presente temporada e que tinha um dos melhores registos como visitante. E, para não variar, o filme repetiu-se: o Manchester United voltou a sentir dificuldades em casa, os villains podiam em alguns momentos conseguir traçar uma história diferente mas Bruno Fernandes, desta vez de grande penalidade, voltou a dar o triunfo e a liderança da Premier League.

Jogando com um meio-campo reforçado com Pogba com McTominay, Fred e Bruno Fernandes, os visitados foram apostando em termos táticos nas saídas rápidas em transição mas enfrentaram sempre grandes problemas não só para criar superioridade no último terço mas também para travar a boa posse do Aston Villa, sempre com Jack Grealish em foco (e a mostrar em cada jogo que faz que merece voos mais altos). Entre oportunidades repartidas, incluindo um remate pouco ao lado de Bruno Fernandes, Martial inaugurou o marcador a cinco minutos do intervalo, numa jogada iniciada por Pogba e que teve assistência de Wan-Bissaka. No segundo tempo, e quase coroando a entrada mais subida no recomeço, Bertrand Traoré, na sequência de duas distrações seguidas dos red devils na marcação de um livre lateral, fez o empate ao segundo poste na área (58′) mas Bruno Fernandes, na sequência de um penálti cometido sobre Pogba, fez o 2-1 e sentenciou mais um triunfo do United.