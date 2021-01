Concerto de Ano Novo

Teatro Nacional de São Carlos, R. Serpa Pinto 9, Lisboa. Sábado às 11h. Bilhetes entre 15 e 25 euros

Para abrir o novo ano com música: a Orquestra Sinfónica Portuguesa, orientada pelo maestro Antonio Pirolli, sobe ao palco do Teatro Nacional de São Carlos no dia 2 de janeiro para apresentar o Concerto de Ano Novo, em despedida a 2020 e dando início a 2021. O programa inclui Il Tramonto de Ottorino Respighi, Waldgespräch de Alexander von Zemlinsky, uma Abertura de Franz Schubert, um intermezzo de Pietro Mascagni, uma Sinfonia de Joseph Haydn e duas peças de ópera italiana de Leoncavallo. Os bilhetes podem ser adquiridos aqui.

Breakfast Series no Cavalariça

Restaurante Cavalariça, R. Do Secador 9, Comporta. Sábado e domingo, das 10h às 13h. Menu a 75 euros por duas pessoas

Para receber 2021 de barriga cheia: a casa mãe do Cavalariça dá as boas-vindas ao novo ano com o Breakfast Series, servido nos dias 2 e 3 de janeiro com ementas diferentes. A 2 de janeiro, aos ovos benedict junta-se uma pizza de fermentação lenta de cogumelos e trufa e ainda uma salada de endívia caramelizada, pêra e noz. Já dia 3, depois dos ovos, que desta vez são estrelados com bochecha de porco curada, guarde o apetite para uma pasta caseira de marisco com caviar e ainda uma tarte de chocolate, amendoim e caramelo salgado. É indicada a reserva prévia através do e-mail reservascomporta@cavalarica.com.

O Mundo de Wong Kar Wai em 4K

Cinema Medeia Nimas, Avenida 5 de Outubro 42, Lisboa. Sábado às 11h e domingo às 9h. Bilhetes a 5 euros

Para conhecer um nome essencial do cinema de Hong Kong: até 6 de janeiro o Cinema Medeia Nimas apresenta O Mundo de Wong Kar Wai, numa revisitação, em 5 cópias restauradas em 4K pelo próprio realizador, do cineasta amante incondicional de Hong Kong e mestre de atmosferas de sedução. Happy Together — Felizes Juntos (1997), Prémio para a Melhor Realização em Cannes, que estará em exibição este sábado às 11h, conta a história de dois amantes que partem para Buenos Aires e aí tentam reconstruir a sua relação agitada. Já Chungking Express (1994), o primeiro grande êxito internacional de Wong Kar Wai, com sessão no domingo às 9h, retrata duas histórias paralelas que exploram a melancolia do amor perdido e a inocência das novas paixões. Os bilhetes podem ser adquiridos aqui.

Cozinha de inverno – Alquimia Vegetal

Workshop online. Domingo às 10h

Para voltar a hábitos saudáveis depois das festas: Cozinha de Inverno — Alquimia Vegetal é um workshop para aprender receitas de cozinha natural com ingredientes de inverno, no conforto de casa. Na sessão via Zoom vai poder aprender a fazer 3 pratos diferentes, desde uma sopa de miso, um crumble de legumes e ainda sarraceno com iogurte de ervas. Além disso, pode também contar com muitas dicas para cuidar da sua saúde durante este inverno, com o auxílio das ervas aromáticas e de alimentos naturais. As inscrições podem ser feitas através do e-mail mjshaktichef@gmail.com.

Exposição “Entre Portugal e Japão”

Largo Residências, Largo do Intendente 17, Lisboa. Sábado e domingo, das 9h às 13h

Para apreciar arte de dois cantos do mundo: Beniko Tanaka chegou a Portugal em 2005, com uma licenciatura em Artes Decorativas, pela Universidade de Arte em Tóquio. Lígia Fernandes trabalha com artes visuais, territórios e comunidades, através de práticas de pesquisa artística e etnográfica, a partir das quais realiza projetos de pintura e desenho em torno da identidade e memória. E é através do trabalho de desenho e gravura das duas artistas que serão revisitadas estórias e tradições que aproximam Portugal do Japão na exposição “Entre Portugal e Japão”, patente no Largo Residências até 6 de janeiro. Os trabalhos da exposição estão disponíveis para aquisição.

The Queen and The Crown

Exposição virtual

Para quem está atento ao guarda-roupa das séries: o Museu de Brooklyn, nos Estados Unidos, abriu as suas portas ao mundo em formato virtual. Numa parceria com a plataforma de streaming Netflix, o museu nova-iorquino dá a conhecer a exposição “The Queen and The Crown: A Virtual Costume Exhibition”, que explora o papel da moda na vida das protagonistas das séries The Crown e Gambito de Dama. Além dos vários figurinos selecionados pelo curador Matthew Yokobosky, que podem ser vistos não só em fotografias de detalhe como também em vídeo, esta exposição virtual 360º conta ainda com instalações da própria coleção do Museu de Brooklyn, incluindo um retrato da Rainha Isabel II do artista Hew Locke.

2500 degraus de Lisboa

Campo das Cebolas, Lisboa. Domingo, das 8h30 às 12h

Para conhecer Lisboa entre escadas: são 2500 degraus, num passeio que o leva a percorrer várias escadarias lisboetas entre ruas e vielas — “um verdadeiro exercício de montanha russa”, como refere a promotora Caminhando. São cerca de oito quilómetros para percorrer, passando por miradouros, praças, becos, pátios, alguns deles verdadeiros tesouros escondidos. O local de encontro é no Campo das Cebolas (em frente à Casa dos Bicos), pelas 8h30 de domingo. As inscrições podem ser feitas aqui.

Circo de Natal — Coliseu Porto Ageas

Coliseu Porto Ageas, R. de Passos Manuel 137, Porto. Sábado e domingo às 10h

Para desfrutar em família: o Circo de Natal do Coliseu do Porto sobe ao palco uma última vez este fim de semana. Reinventando uma tradição histórica, duas dezenas de artistas apresentam números de acrobacia aérea, ilusionismo, trapézio, clowning, mastro chinês, corda bamba, forças opostas, parkour e malabarismo. Mas a grande novidade deste ano é a constituição da Orquestra Circo Coliseu Porto Ageas, conduzida pelo maestro Cesário Costa, que interpretará uma banda sonora original especialmente concebida pelo compositor Filipe Raposo. Os bilhetes podem ser adquiridos aqui.

O Guardador de Sonhos — teatro online

Disponível online no Youtube

Para cultivar as artes nos mais novos: a Companhia João Garcia Miguel leva ao palco online e de forma gratuita a peça Guardador de Sonhos. O espetáculo de cariz infantojuvenil pretende levar os mais jovens a pensarem sobre “a forma como os sonhos podem curar os maiores flagelos do mundo”, ao abordar temas como a poluição, a sustentabilidade e a eliminação das diferenças. A interpretação fica a cargo do ator Paulo Quedas, sem texto e com foco na expressão corporal e na relação com o cenário. Também o músico Ricardo Martins o acompanha em palco, criando melodias com garrafas, frascos ou mesmo a própria estrutura do palco. O espetáculo pode ser assistido na íntegra aqui.

Carnis / Desiderium de António Gonçalves

Exposição virtual

Para apreciar arte a partir de casa: “como pintar o desejo?” é o mote da exposição “Carnis / Desiderium” do artista António Gonçalves apresentada pela galeria de arte Cisterna. Esta mostra surge na continuidade da investigação do pintor sobre a carne, o desejo, a religião e Eros. São 15 obras que representam imagens de desejo como algo físico, mas que referenciam também o desejo de imagem e de produzir arte. A exposição pode ser vista aqui em formato online até 13 de janeiro e as instalações estão disponíveis para compra.