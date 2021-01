DGS. Há quase um mês que Portugal não tinha tantos casos de infeção ativos

Nas últimas 24 horas, Portugal registou 6.951 novos casos de infeção com o coronavírus e mais 66 mortes com Covid-19. Neste período, mais 4.392 pessoas recuperaram da infeção.

A região Norte volta a registar mais novos casos e mais mortes do que a região de Lisboa e Vale do Tejo: são 2.745 novos casos (40%) no Norte e 2.131 (31%) em Lisboa e Vale do Tejo. A terceira região com mais casos é a região Centro, com 1.474 novos casos (20% do total de novos casos). De resto, houve 308 novos caso no Alentejo, 199 no Algarve, 53 nos Açores e 41 na Madeira.

A maior parte dos novos casos, entre ambos os géneros, diz respeito às faixas etárias entre os 20 e os 59 anos. Nas mulheres (3.886), sobretudo na casa dos 50 anos (607) e dos 40 (591). Entre os homens (3.063), as faixas etárias com mais casos são dos 30-39 anos (483) e dos 40-49 anos (468).