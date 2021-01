Um dos momentos mais icónicos da carreira de Carlos do Carmo, falecido esta sexta-feira no Hospital de Santa Maria com um aneurisma, foi o festival da canção de 1976. O fadista foi convidado para interpretar os oito temas levados a concurso. Os bastidores mais inusitados deste episódio foram contados neste especial publicado pelo Observador em 2018, que pode ler aqui.

Este sábado, depois das notícias das 11h, numa emissão especial conduzida por Ana Filipa Rosa e pelo jornalista Diogo Lopes, a Rádio Observador (que pode ouvir em direto aqui) vai revisitar esse festival da canção especial, retransmitindo as canções (uma cortesia da RTP) e ouvindo alguns dos protagonistas de 1976, como o maestro António Vitorino d’Almeida, Fernando Tordo, Manuel Alegre e Tozé Brito.

Esta sexta-feira, pouco depois das 10h, assim que foi conhecida a notícia da morte de Carlos do Carmo, a Rádio Observador entrou em emissão especial conduzida pelo jornalista André Maia e foi ouvindo, entre outras, as reações do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, de artistas como Simone de Oliveira e Kátia Guerreiro, do presidente da Câmara de Lisboa, Fernando Medina, e da ministra da Cultura, Graça Fonseca.

Depois retransmitimos a grande entrevista feita pelo editor de Cultura do Observador, Tiago Pereira, a Carlos do Carmo, em casa do fadista, antes do seu adeus aos palcos, em Novembro de 2019, e que pode ouvir aqui.

