Boletim DGS. Portugal ultrapassa as sete mil mortes por Covid-19

Lisboa com maior número de novos casos. Algarve e Ilhas sem mortes a registar

O Norte é a região do país onde se concentram a maioria das infeções pelo novo coronavírus (213.813 do total), mas foi em Lisboa e Vale do Tejo que se confirmou nas últimas 24 horas o número mais elevado de novos casos (1.418, cerca de 44%). A região mais a norte teve 1.104 casos (34%), o Centro 447 (14%), o Algarve 118 (3,6%) e o Alentejo 97 (3%).

Açores e Madeira ganharam 28 e 29 novos casos nas últimas 24 horas, respetivamente.

Lisboa e Vale do Tejo registou também o número mais elevado de óbitos (28, 38,4%), seguido pelo Norte (22, 30%). Centro e Alentejo têm mais 14 e 9 mortes por Covid-19, informou a DGS.