O Cazaquistão aboliu a pena de morte depois de uma moratória que estava em vigor há quase 20 anos no país, anunciou este sábado o chefe de Estado no seu site oficial. Kassym-Jomart Tokayev assinou a ratificação do protocolo facultativo ao Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, que tinha sido firmado no ano passado pelo parlamento do Cazaquistão.

O Pacto obriga os seus signatários a abolirem a pena de morte dentro de suas fronteiras.

As execuções foram suspensas no Cazaquistão desde 2003, contudo os tribunais continuaram a condenar à morte os autores de crimes muito graves, incluindo os considerados como sendo de terrorismo.

Em 2016, um homem foi condenado à morte por ter matado oito policiais e dois civis na maior cidade do país, Almaty. Esta pena passará agora a ser substituída por prisão perpétua.

O Cazaquistão, uma ex-república soviética, tem 18 milhões de habitantes.

Na ex-URSS, apenas a Bielorrússia continua a aplicar a pena de morte regularmente.