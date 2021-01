Jorge Jesus continua a ter a vida dificultada na hora de escolher os jogadores para o próximo jogo do Benfica, no domingo, contra o Santa Clara. Gabriel e Franco Cervi testaram positivo ao novo coronavírus, elevando para seis o número de infetados no plantel do Benfica, depois de Pizzi ter recuperado nos últimos dias.

O clube divulgou hoje as mais recentes infeções, de Gabriel e Cervi, que se juntam a Jardel, Gonçalo Ramos, diagnosticados a seguir ao natal, em 26 de dezembro, e João Ferreira e Haris Seferovic, com testes positivos em 28.

Nas últimas semanas, o surgimento de casos teve início com testes positivos do diretor-geral Tiago Pinto, de saída para a Roma, e de Pizzi, na véspera de o Benfica defrontar em Aveiro o FC Porto na Supertaça, num jogo que perdeu por 2-0, em 23 de dezembro.