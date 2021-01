Durante alguns anos, Charlie Brooker produziu para a televisão britânica uma série de programas que tinham “Wipe” no nome (“Screenwipe”, “Gameswipe”, Newswipe” ou “Weekly Wipe”) e tinha por hábito assinalar o final do ano com um “Wipe” especial, um episódio que tinha como principal objetivo fazer a revisão do ano que acabava. Com o sucesso de “Black Mirror” — a série distópica mas às vezes realista que tem a relação do ser humano com a tecnologia como centro das histórias — essa tradição desapareceu, ainda que em 2020 tenha regressado com um “Antiviral Wipe” na BBC Two, que se afirmou como um dos grandes programas do ano. Contudo, o que não desapareceu foi a sua capacidade de surpreender a público com algo novo: ainda alguém se lembra de quando “Black Mirror: Bandersnatch” se estreou de repente no final de 2018?

Em 2020, Charlie Brooker decidiu regressar mais uma vez no final do ano. A surpresa tem o corpo aproximado de uma espécie de “Wipe” formatado para mockumentary (ou seja, um documentário ficcionado), produção que apareceu de rompante na Netflix há uns dias: “Death to 2020”. É uma revisão de ano feita seguindo um método algo peculiar, mas é também uma forma de relembrar que certas coisas aconteceram mesmo em 2020, mesmo aquelas que quase juramos que aconteceram há década.

Em “Death To 2020”, Brooker – que escreve e produz, em conjunto com Annabel Jones, a sua parceira de “Black Mirror – requisita uma série de atores — Samuel L. Jackson, Hugh Grant, Lisa Kudrow ou Kumail Nanjiani – que interpretam um leque de estereótipos que costumam marcar presença neste tipo de documentários para recuperar imagens, figuras e acontecimentos que fizeram parte de 2020. Em “Death To 2020” encontramos o historiador duvidoso, a figura do conservador norte-americano que desmente os factos, o millennial que se reinventou na pandemia, o CEO de uma empresa de tecnologia, o cientista ou até o cidadão normal, normalíssimo.

É um ano especial para ser revisto assim. Começa com os fogos na Austrália, passa pela pandemia, a morte de George Floyd, a remoção da estátua de Edward Colston em Bristol, Reino Unido, e pelas eleições presidenciais norte-americanas. Se não existisse a pandemia, 2020 seria na mesma um bom ano para Charlie Brooker tentar algo deste género; com a Covid-19 sempre como cenário, tudo fica ainda melhor (só neste caso) e ainda mais vincada a ideia de morte associada a 2020, exercício que que não é exclusivo de Brooker: John Oliver já o tinha feito no último episódio da recente temporada de “Last Week Tonight With John Oliver”.

Porque 2020 foi um ano demasiado singular, Charlie Brooker tem todas as razões para tentar algo ligeiramente diferente daquilo que fez em outros anos. “Death To 2020” é essa tentativa e se é parecido a alguma coisa, é a documentários da Netflix – os “sérios” – que tentam apanhar este tipo de temáticas quentes e seguir uma série de parâmetros e clichés de realização. “Death To 2020” é sobretudo uma sátira dirigida a essas produções, mais do que uma ironia face ao ano de 2020 propriamente dito: e é preciso ter em conta que documentários que seguem esta fórmula existiram em força em 2020.

O que vemos é Charlie Brooker a olhar para a indústria e a criticá-la a partir de dentro, partindo de uam posição privilegiada, mais uma vez. É um trabalho assente sobretudo na forma, no meio através do qual se comunica. Usar a Netflix para cumprir esta função é um elemento chave. Daí que o interesse de “Death To 2020” esteja relacionado com a apropriação e a manipulação de uma fórmula e não tanto com o conteúdo, que tem os seus momentos, mas não concretiza algo ao nível daquilo que Brooker habituou os seus espectadores ao longo dos últimos — quase — vinte anos.

Podemos tentar desculpar esta última parte por se tratar de um especial. Por ser surpresa. Por provavelmente ter sido escrito e filmado em tempo record mas, sobretudo, porque 2020 tem muito mais intensidade vivido do que satirizado. E a ser satirizado, foi-o muito melhor num momento a quente como aquele que foi protagonizado por John Oliver – a partir de casa – com o seu “Last Week Tonight”. “Death To 2020” não está ao nível dos “Wipe” para a televisão britânica, mas cumpre a função de ser uma despedida de 2020 via streaming.