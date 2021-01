Depois de um ano em que a pandemia deixou em estado crítico a comercialização de novos automóveis, embora os veículos eléctricos e híbridos plug-in tenham, de certa forma, sido o “pulmão” do negócio, 2021 surge com a esperança de uma reanimação nas vendas, para o que contribuirão as novidades a serem introduzidas no mercado nacional. Fizemos um périplo pelas diferentes marcas e aqui reunimos 67 lançamentos que, certamente, vão marcar e dar que falar no ano que agora começa.

Para facilitar a escolha, o Observador organizou alfabeticamente um guia de A (Alfa Romeo) a V (Volvo) com as principais novidades que vai ter à sua disposição ao longo do ano. Dizemos-lhe quando chegam e, sempre que possível, os valores de comercialização.

De destacar que a oferta se compõe maioritariamente de SUV, o que revela a crescente adaptação dos construtores às preferências dos consumidores. Outra das tendências, como seria de esperar, passa pela introdução de versões electrificadas, com as variantes híbridas plug-in a estarem cada vez mais no foco dos diferentes fabricantes, a par de novos modelos 100% eléctricos. Como pode verificar na fotogaleria, variedade não falta.