A festa de passagem de ano ilegal que decorria desde quinta-feira na região de Rennes, em França, foi interrompida durante a manhã deste sábado, enquanto outra em Barcelona, Espanha, continua, mas com menos participantes.

De acordo com a prefeitura do departamento de Ille-et-Vilaine, os participantes da festa, realizada num hangar na localidade de Lieuron, a sul da cidade de Rennes (oeste), começaram a desmobilizar durante manhã. O evento reuniu cerca de 2.500 pessoas apesar de vigorar o recolher obrigatório no país.

“Não houve intervenção da polícia”, disse a prefeitura, acrescentando que os agentes, que controlam as estradas de acesso ao local, procederam a operações de controlo e intimação dos participantes. No Twitter, o ministro do Interior francês, Gérald Darmanin, adiantou que as “numerosas forças de segurança” no local e “os controlos intensivos levaram à paragem da festa ilegal em Lieuron sem violência”. “Continuamos os controlos e a intimação de cada participante assim que deixam o local”, acrescentou.

Les forces de sécurité intérieure, nombreuses cette nuit à ma demande et les contrôles intensifs mis en place, conduisent à l’arrêt de la rave party illégale à #Lieuron sans violence. Nous poursuivons les contrôles et la verbalisation de chaque participant dès son départ du site. — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) January 2, 2021

As primeiras desmobilizações começaram às 5h30 (4h30 em Lisboa), também de acordo com a prefeitura. Cerca de metade do parque de estacionamento estava vazio durante manhã, segundo constatou um repórter da agência de notícias France Presse (AFP). A prefeitura confirmou a “interrupção do som” sem descartar a possibilidade de um reinício da música. Pelo menos um equipamento de som foi desmontado, disse.

Gérald Darmanin tinha convocado uma reunião em Paris na sexta-feira à noite com o prefeito e membros do seu gabinete para analisar as medidas a tomar para acabar com a festa.

Je tiens en ce moment une réunion pour faire le point sur la situation à #Lieuron en Ille-et-Vilaine.

Dès 22H hier soir sur mon instruction, les gendarmes ont coupé l’entrée des véhicules qui se rendaient à cette rave-party. — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) January 1, 2021

Na quinta-feira, a polícia tentou, sem sucesso, impedir o evento, enfrentando “hostilidade violenta de muitos participantes”. Durante os confrontos “um veículo da polícia foi incendiado, três outros foram danificados e polícias agredidos com garrafas e pedras, ficando com ferimentos ligeiros”, adiantou a prefeitura.

Festa ilegal num armazém abandonado continua em Barcelona. Polícia realiza reunião este sábado

Em Llinars del Vallès, nos arredores de Barcelona, continuava de manhã uma festa semelhante, embora com muito menos participantes, que começou cerca das 21h horas de 31 de dezembro num armazém abandonado.

A polícia explicou na sexta-feira que planeava tomar medidas se os participantes não deixassem as instalações por sua livre vontade. Fonte policial, citada pela Efe, adiantou que se realizará durante manhã deste sábado uma reunião para avaliar como e quando proceder ao despejo do armazém. Inicialmente, a polícia deu indicações de que não queriam recorrer à força para acabar com a festa “para evitar incidentes graves”.

Mais de duzentas pessoas de várias nacionalidades participaram no evento, que foi denunciado pelos vizinhos. Segundo algumas fontes, pretende prolongar-se até 4 de janeiro. As pessoas que durante a manhã começaram a deixar o armazém foram identificadas e alvo de queixa por participarem numa festa proibida e sem respeitar as medidas de prevenção que vigoram em Espanha no contexto da pandemia do novo coronavírus.