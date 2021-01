Segundo a polícia de Nova Iorque, a altercação entre um grupo de ciclistas e um automobilista teve lugar em Manhattan, na 5ª Avenida, em pleno cruzamento com a 21 St. Num vídeo divulgado pelas autoridades e publicado pelo New York Post, é possível ver uma dezena de jovens a vandalizar o automóvel de um condutor, atirando-lhe as bicicletas e saltando-lhe em cima, de forma a quebrar vidros e amolgar a carroçaria.

????WANTED for CRIMINAL MISCHIEF: On 12/29 at 4:05 pm, at the corner of 5th Ave & East 21 St in Manhattan the group of unidentified males jumped on the hood & windshield of the vehicle and punched the side mirrors causing damage. pic.twitter.com/r1ih8iicUv

Quando a polícia chegou ao local os ciclistas já tinham fugido, o que levou as autoridades a solicitarem ajuda para identificar e capturar os criminosos, que danificaram propriedade privada. Menos mal que o condutor aguentou estoicamente enquanto lhe destruíam o carro, pois caso decidisse arrancar, temendo pela própria vida e arrastando consigo alguns dos rufias, o incidente tornar-se-ia ainda mais lamentável.

De acordo com a entrevista concedida por Max Torgovnick, o condutor do X5, os ciclistas deslocavam-se através da avenida agarrados aos carros para não ter de pedalar, o que está longe de ser originalidade em Manhattan. Torgovnick afirmou ter “desacelerado para deixar os ciclistas ir embora”, altura em que foi embatido por trás por um deles. O condutor do BMW ainda tentou sair do carro para socorrer o jovem acidentado, mas foi rapidamente atacado pelos restantes jovens, o que o levou a trancar-se dentro do veículo.

Além dos danos no X5, o condutor queixa-se ainda do pavor a que os jovens submeteram a sua mãe de 75 anos. Entretanto, a polícia de Nova Iorque informou que um dos ciclistas envolvidos no ataque, um jovem de 15 anos, já foi preso.

UPDATE: One individual has been apprehended.

We need your help identifying the others involved.

If you have any information, call/DM @NYPDTips at 800-577-TIPS.

— NYPD NEWS (@NYPDnews) December 31, 2020