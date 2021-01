‘Leões’ e minhotos defrontam-se no primeiro jogo de 2021 no escalão máximo do futebol português, entrando em campo um dia antes dos rivais na luta pelo título: o Benfica, segundo classificado, e o campeão FC Porto, terceiro, só jogam no domingo, com Santa Clara e Moreirense, respetivamente.

Os lisboetas, no topo com 29 pontos, mais dois do que as ‘águias’, quatro do que os ‘dragões’ e cinco do que os ‘guerreiros’, têm sofrido para vencer nos últimos dois jogos, com Farense (1-0) e Belenenses SAD (2-1), ao passo que a formação de Carlos Carvalhal tem mostrado o seu melhor futebol.

Vitórias folgadas com Rio Ave (3-0) e Boavista (4-1) atestam o bom momento em Braga, com a visita ao Estádio José Alvalade, agendada para as 18:00 de hoje e arbitrada por Fábio Veríssimo, a funcionar como ‘tira teimas’ das credenciais ao título quer do líder quer dos perseguidores.

Se o treinador Rúben Amorim deverá contar com os ‘recuperados’ Nuno Mendes e Jovane, o técnico dos bracarenses não tem a mesma sorte, com Sequeira em dúvida e Tormena, Bruno Viana, David Carmo e André Castro como baixas certas, devido a teste positivo ao novo coronavírus.

Depois do desafio de cartaz da 12.ª ronda, o Santa Clara recebe a visita do Benfica, pelas 16:00 nos Açores (17:00 em Lisboa), enquanto o Estádio do Dragão é palco para a receção do FC Porto ao Moreirense, pelas 21:00, numa jornada que termina pelas 21:15 de segunda-feira com o dérbi algarvio entre Portimonense e Farense.

Programa da 12.ª jornada:

Sábado, 02 jan:

Sporting – Sporting de Braga, 18:00.

Domingo, 03 jan:

Tondela — Famalicão, 13:00.

Vitória de Guimarães — Nacional, 15:00.

Marítimo — Boavista, 15:00.

Santa Clara — Benfica, 16:00 locais (17:00, horas de Lisboa).

Paços de Ferreira – Rio Ave, 19:00.

FC Porto — Moreirense, 21:00.

Segunda-feira, 04 jan:

Gil Vicente – Belenenses SAD, 19:00.

Portimonense — Farense, 21:15.