O Serviço Regional de Proteção Civil da Madeira emitiu este sábado um conjunto de recomendações face às previsões de mau tempo para o arquipélago, que vai estar sob aviso laranja na próxima segunda-feira.

O SRPC refere em comunicado que devido à “formação de um extenso vale depressionário orientado para sueste, prevê-se períodos de chuva ou aguaceiros, acompanhados de trovoada, ao nível de aviso laranja, durante o dia 4”, particularmente entre as 09h00 e as 15h00 horas.

Também menciona que o vento será “temporariamente forte de sul/sueste, com rajadas que poderão atingir os 90 quilómetros/hora”, existindo condições para que “o aviso amarelo do vento possa ser estendido à costa sul da Madeira”.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) anunciou hoje o agravamento do estado do tempo no arquipélago da Madeira, tendo colocado as ilhas da Madeira e Porto Santo sob aviso laranja na próxima segunda-feira.

Devido a estas condições meteorológicas adversas, a Proteção Civil da Madeira recomenda que a população adote uma “condução defensiva, reduzindo a velocidade e tendo em especial cuidado com a possível formação de lençóis de água”.

Também sugere que as pessoas desobstruam os sistemas de escoamento das águas pluviais, retirem inertes e demais objetos que constituam obstáculos ou possam ser arrastados pelas águas

Alerta igualmente para os riscos que representam os percursos auto e apeados, “sobretudo nas zonas montanhosas, vertentes expostas e zonas costeiras”, aconselhando a cuidados redobrados.

A SRPC salienta a importância de ter “especial cuidados na circulação e permanência junto de áreas arborizadas” devido ao perigo de queda de ramos, árvores ou outros detritos na faixa de rodagem.

Ainda deve ser dada a devida atenção a “danos em infraestruturas montadas e suspensas”, indica, concluindo que a população deve estar atenta às informações meteorológicas e às indicações emanadas pela Proteção Civil e as forças de segurança.