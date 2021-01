Com um incremento de 133% face ao mesmo período de 2019, Novembro viu os compradores de automóveis novos serem particularmente receptivos a veículos eléctricos e híbridos plug-in (PHEV). Globalmente, foram transaccionadas 414.368 unidades (5,9% do mercado), com a América do Norte a ficar com a menor fatia, cerca de 50.000, para os europeus consumirem 166.000 e os chineses 198.000, tendo estes dois mercados alcançado, também eles, um novo recorde.

Com os veículos exclusivamente eléctricos a atraírem 289.000 compradores (um crescimento no mês de 125% face a Novembro de 2019), contra apenas 125.000 dos PHEV (mais 155%), os veículos recarregáveis através da rede eléctrica colocaram no mercado, de Janeiro a Novembro, 2.544.000 unidades novas.

Entre as propostas 100% eléctricas, quem mais vendeu no 11º mês do ano foi o Tesla Model 3, com 39.335 veículos, à frente do Wuling HongGuang Mini EV (33.094), Tesla Model Y (11.481), Renault Zoe (10.010), VW ID.3 (8549), Baojun E-Series (7824), Hyundai Kauai EV (6471), Chery eQ (6456), Nissan Leaf (5796), GAC Aion S (5084), Audi e-tron (4924), sendo ainda possível encontrar no ranking o Kia Niro EV (3689), Peugeot e-208 (3312) e VW e-Golf (2655).

No acumulado dos 11 meses de 2020, a liderança no mercado global de eléctricos pertence confortavelmente ao Model 3, com 300.488 unidades, à frente do HongGuang Mini EV (85.766), Zoe (84.128), Model Y (63.755), Kauai EV (53.062), Leaf (47.492), e-tron (41.156) e Aion S (40.229).

No ranking dos PHEV, o mais vendido em Novembro foi o VW Passat GTE (5646), seguido do BMW 530e (4081) e Mitsubishi Outlander PHEV (2466). No acumulado, continua a ser o Passat GTE a liderar (39.117), à frente do 530e (37.040) e o Outlander PHEV (32.072).

Entre os construtores que comercializam modelos eléctricos e PHEV, a Tesla lidera com 407.710 unidades, à frente da VW (166.745), BYD (151.841), BMW (137.231), SGMW (127.787), Mercedes (113.771), Renault (97.450), Volvo (94.346), Audi (91.949), Hyundai (81.873), Saic (80668), Kia (77.293), Peugeot (58.932), GAC (54.602) e Nissan (53.590).