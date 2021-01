Rui Rio voltou este sábado a criticar a credibilidade dos estudos de opinião que vão apontado para a existência de uma distância considerável entre PS e PSD. No Twitter, o líder social-democrata recordou a polémica em que se viu envolvida Francisca Van Dunem para sugerir, com ironia, que a sondagem da Aximage para JN, DN e TSF não tem adesão à realidade.

“Em face do escândalo em torno da Ministra da Justiça, já era de prever que o PS subisse nas sondagens. Hoje, sob a direção de Almeida Ribeiro, o JN publica um fantástico barómetro que “barómetra” 53% para Costa e 19% para Rio. Absolutamente esmagador!”, escreve Rui Rio.

A acompanhar o tweet de Rio está ainda notícia da Visão do mês de setembro do ano passado onde é possível ler que Almeida Ribeiro, antigo espião do SIS, secretário de Estado entre 2009 e 2011 e conselheiro de Vieira, lidera a Aximage, empresa de sondagens que dirigiu uma sondagem favorável ao atual presidente do Benfica.

O PSD pediu a audição urgente no Parlamento da ministra Francisca Van Dunem para esclarecer as notícias que referem que o Governo terá dado informações falsas para justificar a escolha de José Guerra como procurador europeu.

Na quarta-feira que, a SIC e o Expresso revelaram que o Governo enviou carta para as instituições europeias onde apresentou dados falsos sobre o magistrado preferido do Governo para Procurador Europeu, José Guerra, depois de um comité de peritos ter considerado a procuradora Ana Carla Almeida a melhor candidata para o cargo.

O Governo justificou os dados falsos como uma “imprecisão” e “indicação errónea” em documentos oficiais e garantiu que já pediu que os “lapsos” sejam corrigidos. O Executivo socialista garante ainda que agiu “com total boa-fé” e “respeito pelas atribuições dos órgãos nacionais competentes para a gestão das magistraturas” no processo em que está a ser acusado de ter apresentado dados falsos.