No futebol, como se sabe, uma notícia nunca é apenas uma notícia. É sempre uma pista para alguma história, o início de algo ou o fim de outra coisa qualquer. E é por isso que, quando esta sexta-feira o Real Madrid anunciou que Sergio Ramos não estaria no primeiro treino da equipa no novo ano, os jornais desportivos espanhóis se apressaram a encontrar outros significados para a ausência do central. Uma ausência que, segundo a imprensa do país, pode estar relacionada com as notícias do dia anterior.

Notícias que davam as negociações de renovação de contrato entre Sergio Ramos e Real Madrid como “congeladas”, que colocavam o defesa espanhol na porta de saída do Santiago Bernabéu e que ainda o punham na rota do Tottenham já no próximo verão. Um rumor que foi praticamente confirmado por Reguilón, lateral do Tottenham e colega de Ramos na seleção espanhola, que embora tenha defendido que o capitão merengue ainda se vai entender com o Real Madrid, não escondeu que gostava de o ver voar para Londres e para a Premier League.

“Acho que vai tudo resolver-se, eventualmente. Tanto para o Real Madrid como para o Sergio. Visto de fora, não consigo imaginar um Real Madrid sem Ramos. Se vou tentar convencê-lo a vir para o Tottenham? Ele não me ouve muito! Mas claro que sim. Aliás, já falei com ele no outro dia…”, disse o antigo jogador do Sevilha, em entrevista ao AS, dando como certo a aproximação entre os spurs e o jogador de 34 anos.

Ora, ainda assim, e em teoria, Sergio Ramos falhou o primeiro treino do ano por estar doente, indisposto e com mal-estar, motivos que o levaram a trabalhar sozinho no ginásio. Este sábado, portanto, a dúvida pairava sobre se o central estaria disponível para defrontar o Celta Vigo, o jogo em que o Real Madrid ia tentar voltar às vitórias depois do empate com o Elche na última partida de 2020. A resposta foi negativa: Ramos não estava sequer na ficha de jogo e era substituído por Nacho no eixo defensivo, ao lado de Varane.

A equipa de Zidane abriu o marcador logo nos instantes iniciais, com Asensio a acelerar no corredor esquerdo antes de cruzar para Lucas Vázquez, que cabeceou ao segundo poste (6′). Benzema esteve muito perto de aumentar a vantagem, ao rematar ao lado depois de um novo passe de Asensio (36′), e Carvajal também falhou o alvo com um bom pontapé (43′) mas o jogo foi mesmo para o intervalo com a vantagem mínima do Real Madrid.

No segundo tempo, Eduardo Coudet, o treinador do Celta Vigo, surpreendeu ao tirar Iago Aspas cinco minutos depois do regresso ao relvado e sofreu o segundo golo instantes depois. A lógica inverteu-se e foi Lucas Vázquez, depois de beneficiar de um ressalto durante uma transição rápida, a servir Marco Asensio; o espanhol de 24 anos rematou de primeira e de pé esquerdo e aumentou a vantagem, num golo que acabou por ser a cereja no topo de uma exibição já muito positiva do avançado formado no Maiorca.

Até ao fim, Benzema voltou a ter duas boas oportunidades para marcar, ambas com assistência de Kroos (63′ e 89′), o ex-Benfica Nolito entrou no Celta Vigo e Hazard, Vinícius, Odegaard, Valverde e Mariano foram aposta nos merengues. O Real Madrid venceu, voltou às vitórias e subiu provisoriamente à liderança da liga espanhola, já que ficou com mais um ponto do que o Atl. Madrid (que só joga este domingo, com o Alavés). E no dia em que não teve o capitão Sergio Ramos — e numa altura em que parece que até pode ficar sem ele a longo prazo –, o barco de Zidane foi comandado por um super Marco Asensio tornado Marco Polo.