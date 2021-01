Um surto de covid-19 com 10 infetados foi identificado no Serviço de Urgência Básica do Centro de Saude de Moura, no distrito de Beja, que encerrou este sábado.

Em comunicado enviado à agência Lusa, o Serviço Municipal de Proteção Civil, em articulação com a Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo (ULSBA) indicam que “estão confirmados 10 casos ativos de infeção pelo novo coronavírus SARS-CoV-2”, estando “a maioria dos restantes profissionais deste serviço em vigilância ativa”.

“A presente situação levou à escassez de recursos humanos, o que comprometeu o normal funcionamento do SUB, tendo a ULSBA decidido encerrar, hoje, este mesmo serviço”, refere o comunicado.

A situação espoletou uma reunião de emergência do Centro de Coordenação Operacional Municipal, onde esteve representado o Conselho de Administração da Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo.

A solução encontrada permite que o SUB de Moura reabra no domingo, às 16:00, funcionando todos os dias, entre as 08h00 e as 24h00, com consultas de recurso, um serviço que vai ser assegurado por um médico, um enfermeiro, um assistente técnico e um assistente operacional, adianta o comunicado.

“A reabertura deste serviço, ainda que de forma condicionada, devido ao surto, permitirá assegurar à população a prestação básica de cuidados de urgência, até data a definir”, lê-se na informação do Serviço Municipal de Proteção Civil. A desinfeção de todo o edifício, que inclui o SUB e o Centro de Saúde, vai ser assegurada pela Câmara de Moura.