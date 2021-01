A 30 de setembro, a Assembleia Municipal de Vila Real aprovou um Plano de Urbanização com as várias zonas delimitadas. A 13 de novembro o documento foi publicado em Diário da República, mas com surpresas: havia alterações aos mapas iniciais. Numa das alterações feitas entre a aprovação e a publicação final em Diário da República, o beneficiário da mudança foi o presidente de uma das juntas de freguesia do concelho que, embora independente, teve o apoio do PS nas últimas autárquicas. A oposição já protestou e ameaça recorrer a “outras instâncias”. O presidente da junta diz que não sabia de nada e que pediu a um gabinete de arquitetura para lhe tratar do projeto. Já a autarquia nega que haja um favorecimento, vai manter a alteração e diz que o único “lapso” foi não ter levado o mapa devido a votos em setembro.

Vamos à história. O que aconteceu entre a aprovação e a publicação foi a retirada de uma parcela de terreno que estava na SUOPG 11, uma unidade operativa de planeamento. Essa parcela de terreno, de apenas 11 metros, tinha uma especial importância porque a casa que o presidente de junta de Arroios, em Vila Real, ali queria construir — já com projeto feito por um gabinete de arquitetura — ficava em parte dentro da SUOPG.

A Câmara diz em resposta ao Observador que a linha não muda grande coisa, mas, segundo explicou ao Observador um técnico que analisou processo, ao ficar fora do SUOPG, o dono do terreno pode realizar “operações de loteamento simples, sem necessidade de articular com os outros interessados naquela SUOPG.” Além disso, diz a mesma fonte, “não participa na execução das infraestruturas necessárias à execução da SUOPG, nem nas compensações — espaços verdes, equipamentos e de utilização pública”. Ora isto, conclui o especialista, “permite a venda do terreno com outra facilidade e com outros lucros“.

O diretor municipal responsável pela área, António Ramalho, assumiu durante uma reunião da Assembleia Municipal de 21 de dezembro — após o PSD protestar — que aquela proposta de alteração não tinha sido levada àquele órgão no momento da aprovação por “lapso informático“, já que estes planos são compostos por “muitos ficheiros informáticos“. António Ramalho, que era até há poucos meses presidente da concelhia do PS da Maia, respondeu ali na qualidade de técnico, mas assumiu ele o erro do município, que é liderado pelo socialista Rui Santos. O próprio presidente da Assembleia Municipal, João Gaspar (PS), admitiu que esta situação tinha de ser imediatamente corrigida: “É obrigatório. É nosso dever, alguma incongruência que haja, tem de ser corrigido imediatamente”.

Na mesma reunião, a 21 de dezembro, António Ramalho desvalorizou o erro, mas disse que irá fazer uma “correção material” que comunicará na próxima reunião da Assembleia Municipal. Admitiu, no entanto, que fez de forma deliberada a alteração entre a reunião da Assembleia Municipal e a aprovação em Diário da República, alegando que o fez para poupar tempo: “Porque é que fizemos este ajustamento? Por economia processual e por celeridade do procedimento processual.”

Também a autarquia, em resposta ao Observador, começa por justificar que o Plano de Urbanização da Cidade de Vila Real (PUCVT) é “um documento de grande complexidade e dimensão”, mas confirma que “os serviços municipais detetaram que o PUCVR enviado à Assembleia Municipal continha um lapso relativamente à versão final do plano que resultou do período de ponderação da discussão pública”. O “ajustamento”, explica a autarquia, foi feito por numa “observação interna”, os serviços da Divisão de Gestão Urbanística já terem na sua posse um “pedido de licenciamento de uma habitação unifamiliar, cujo terreno era partido ao meio pela linha que separa a SUOPG11 dos espaços habitacionais contíguos”. Ou seja: o projeto para o presidente de junta construir uma casa (que ainda não estava aprovado, tinha apenas um pedido de licenciamento pendente).

A autarquia explica ainda que o “lapso” foi corrigido aquando do envio do PUCVR para publicação no Diário da República e acrescenta que foi “uma pequeníssima alteração”. Ignora, no entanto, que entre a aprovação e a publicação em Diário da República o técnico não informou, como devia, a Assembleia Municipal daquilo a que tecnicamente define como “correção material”.

“Disse que não queria ficar a dever nenhum favor a ninguém”

O presidente da junta de freguesia de Arroios, Ivo Moreira, garante ao Observador que simplesmente decidiu construir uma casa na sua terra e que, para isso, contratou um “gabinete de projetos”. Deixou claro, segunda conta ao Observador, que “não queria ficar a dever nenhum favor” e que pediu à empresa para ser ela a tratar do licenciamento. Admite que foi apoiado pelo PS e CDS nas últimas eleições “sob o compromisso de não apresentarem lista” e que pagou a candidatura do bolso dele para ser “o mais neutro possível”. Diz que jamais pediria este favor, até para continuar “independente nas próximas autárquicas”.

Na resposta ao Observador, a autarquia diz que “seria extremamente grave se qualquer Município alterasse Planos de Gestão do Território para favorecer um eleito local”, mas garante que “o ajustamento em causa (e porque de um ajustamento se trata), reporta-se a um acerto cadastral de uma pretensão em concreto (construção de uma habitação unifamiliar) e NÃO BENEFICIA O REQUERENTE”. Além de utilizar maiúsculas na resposta ao Observador, a autarquia explica que, “mesmo sem qualquer ajustamento, o projeto existente para aquele terreno poderia ser licenciado igualmente”. A câmara diz ainda que, com a alteração feita, o presidente ainda perde capacidade de construção. No entanto, o próprio presidente de junta admitiu ao Observador que a alteração da linha é essencial para que possa ali construir uma habitação, como tinha previsto quando contratou o gabinete de projetos. É, portanto, inegável que o presidente de junta — mesmo que não o tenha pedido — beneficia da alteração.

A oposição acredita que o PS está novamente a negociar com o presidente de junta tendo em vista as próximas autárquicas, daí que a situação se torne eticamente duvidosa. A autarquia garante, no entanto, que não houve conversações com Ivo Moreira nem sobre autárquicas, nem sobre o terreno. Em resposta ao Observador, fonte da câmara municipal de Vila Real explica que — apesar de terem ocorrido várias sessões de esclarecimento nas juntas de freguesia durante o período de discussão pública do Plano de Urbanismo — “o presidente da junta de freguesia não fez qualquer menção a esses terrenos nessa ocasião nem em nenhum momento subsequente, quer em público, quer em privado”.

PSD ameaça recorrer “a outras instâncias”

O PSD de Vila Real já contestou esta alteração e, numa nota enviada à imprensa a 21 de dezembro, escreveu que “a discrepância verificada entre os documentos referidos corresponde a um ato de incumprimento por parte do executivo municipal, de uma deliberação aprovada por maioria pela assembleia municipal”.

A concelhia do PSD local, o maior partido da oposição em Vila Real e que esteve vários anos na autarquia, afirma ainda que “perante a gravidade da situação, o PSD Vila Real reserva-se no direito de recorrer a outras instâncias que obriguem o executivo socialista a exercer as suas funções com transparência e integridade, para que a legalidade da situação seja verificada e reposta”. O Observador sabe que o PSD local está a ponderar enviar a questão para o Ministério Público para que todas as dúvidas possam ser dissipadas.

O PSD/Vila Real acredita que o diretor municipal assumiu o erro para desculpar o presidente do executivo, uma vez que são correligionários de partido. António Ramalho chegou à câmara por concurso público, mas era, até há bem pouco tempo, presidente da concelhia do PS/Maia).