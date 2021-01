Em atualização

A informação foi avançada numa primeira instância pelo jornalista Tancredi Palmeri e não demorou a alastrar-se a vários meios da imprensa transalpina: tendo em conta não só a reabertura de mercado mas também os planos a médio prazo para a equipa, a Juventus terá feito uma proposta por Rafael Leão que envolvia não só dinheiro mas também o passe do internacional italiano Bernardeschi. O AC Milan recusou. O tempo voltou a dar-lhe razão.

La Juventus ha offerto Bernardeschi al Milan in cambio di Leao.

Rifiutato — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) January 3, 2021

Ainda sem Zlatan Ibrahimovic e num encontro complicado para manter a liderança frente ao Benevento, até pela pressão da goleada do Inter ao Crotone por 6-2 em San Siro com hat-trick de Lautaro Martínez, os rossoneri inauguraram o marcador ainda no quarto de hora inicial com uma grande penalidade convertida por Franck Kessié (15′) mas ficaram reduzido a dez unidades ainda na primeira parte devido a uma entrada duríssima de Sandro Tonali que viu vermelho direto após a revisão da jogada pelo VAR apesar dos protestos dos visitantes.

A tarefa ficava mais complicada mas foi aí que Rafael Leão desbloqueou de vez a vitória, numa fase onde a equipa visitada pressionava para chegar ao empate: Rebic fez um passe demasiado longo para o avançado, após um pique em velocidade ainda ganhou a bola ao conjunto do Benevento e, sem o guarda-redes Montipo na baliza, fez um grande chapéu descaído na esquerda que selou o 2-0 que iria manter o AC Milan na liderança isolada (49′). De acrescentar que o também português Diogo Dalot foi titular, fazendo os 90 minutos como lateral esquerdo.

Com mais um golo, Rafael Leão tornou-se também o segundo mais novo de sempre do conjunto de Milão a chegar aos dez golos com a camisola dos rossoneri, apenas superado pelo brasileiro Alexandre Pato.