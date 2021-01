Boletim DGS. Internamentos disparam e registam número mais alto desta fase da pandemia

Lisboa e Vale do Tejo registar maior número de casos e de mortes pelo segundo dia consecutivo

Lisboa e Vale do Tejo registou o maior número de novos casos pelo segundo dia consecutivo. Segundo a DGS, foram confirmadas 1.232 infeções nesta zona do país (36,4% do total nacional), um valor ligeiramente inferior ao do Norte do país, que tem agora mais 1.218 casos (36% do total). A zona centro tem 605 novos casos (17,8%) e as regiões do Alentejo e Algarve confirmaram 155 (4,5%) e 133 novas infeções (3,9%), respetivamente.

Na Madeira, existem agora mais 25 casos e, nos Açores, 16.

Lisboa e Vale do Tejo foi também a região com o número mais elevado de óbitos pelo segundo dia consecutivo (36). Na zona Norte, morreram 17 pessoas na sequência da pandemia e, no Centro, dez. O Alentejo registou nove óbitos e o Algarve um.