Os Açores registaram nas últimas 24 horas 30 novos casos de covid-19, 25 dos quais na ilha de São Miguel, a mais populosa, avançou este domingo a Autoridade de Saúde Regional.

São Miguel tem 25 novos casos, a Terceira tem quatro novos doentes e o Faial tem um novo caso registado, números resultantes de 662 análises realizadas nas últimas 24 horas nos laboratórios de referência da região e em laboratórios privados, indica a autoridade.

Atualmente, estão internadas 23 pessoas na região com a doença: 21 no Hospital do Divino Espírito Santo de Ponta Delgada (dois dos quais em Cuidados Intensivos) e dois no Hospital de Santo Espírito da Ilha Terceira (ambos em Cuidados Intensivos).

Há 71 cadeias de transmissão da doença ativas, e nas últimas 24 horas recuperaram da covid-19 35 pessoas.

Foram detetados nos Açores até hoje 2.058 casos de infeção pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, que causa a doença covid-19, verificando-se 22 mortes e 1.529 recuperações.

Dos 413 casos positivos ativos na região, 360 encontram-se em São Miguel, 35 na Terceira, 10 no Faial, cinco em São Jorge, dois nas Flores e um no Pico.

As ilhas de Santa Maria, Graciosa e Corvo não têm atualmente doentes com covid-19.

Portugal contabiliza pelo menos 7.045 mortos associados à covid-19 em 423.870 casos confirmados de infeção, segundo o último boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS).

O estado de emergência decretado em 09 de novembro para combater a pandemia foi renovado até 07 de janeiro, com recolher obrigatório nos concelhos de risco de contágio mais elevado.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.