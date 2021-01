Gerry Marsden, líder dos The Pacemakers e autor do hino “You’ll Never Walk Alone”, morreu aos 78 anos depois de não resistir a uma infeção no coração. Lutava há vários anos contra problemas no coração e já tinha sido submetido a várias cirurgias cardíacas.

No final dos anos 50, ajudou a fundar os The Pacemakers ao lado de Fred, Les Chadwick e Arthur Gerry. A banda atingiu rapidamente o sucesso e chegou a rivalizar com os Beatles. Entre outras canções famosas do grupo estão “Ferry Cross The Mersey”, “I’ll Be There”, “How Do You Do It?” e “I Like It”.

A música “You’ll Never Walk Alone” acabaria por ajudar a eternizar Gerry Marsden. O hino conheceu várias versões e foi interpretado por diferentes artistas como Elvis Presley, Johnny Cash ou Andrea Bocelli. Acabaria por ser adotado pelos adeptos do Borussia Dortmund e, claro, do Liverpool, de onde era natural.

O clube de Liverpool, aliás, já prestou uma homenagem ao músico. Nas redes sociais, os Reds já expressaram a “grande tristeza” com a morte de Marsden e prometeram que as palavras do músico acompanhariam sempre o clube.

It is with such great sadness that we hear of Gerry Marsden’s passing. Gerry’s words will live on forever with us. You’ll Never Walk Alone ❤️ pic.twitter.com/5W4yspmLRV — Liverpool FC (@LFC) January 3, 2021

Um dos momentos que ficaram para a história desta relação especial entre músico, cidade e clube.