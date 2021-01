Em atualização

Alex Apolinário, jogador do Alverca, caiu inanimado em campo durante o jogo em casa frente ao União Almeirim, a contar para a décima jornada da Série F do Campeonato de Portugal. Ainda não são conhecidas mais informações sobre o estado do jogador, que foi levado para o Hospital de Vila Franca após ter recebido assistência em campo. Na fase seguinte, e apesar de a ambulância ter saído de campo, o jogador esteve a ser assistido no estádio, saindo pouco mais de uma hora depois do sucedido para a unidade hospitalar já devidamente estabilizado.

O encontro, que ia no minuto 27, esteve parado durante mais de dez minutos, com vários jogadores a rezar no campo, e foi suspenso. Todos os elementos fizeram uma roda para rezar depois de o brasileiro ter sido retirado de ambulância. A seguir a esse momento, os jogadores foram todos para o balneário. O jogo estava a ser transmitido pelo canal do clube, sendo percetível a preocupação quando o médio caiu inanimado no relvado.

Aos 24 anos, Alex Apolinário está pela terceira temporada no Alverca, depois de ter passado pela formação e pelas equipas Sub-23 de clubes brasileiros como o Botafogo de São Paulo, o Cruzeiro e o Athl. Paranaense. O médio ofensivo foi um dos grandes destaques na vitória frente ao Sporting na Taça de Portugal da última época, tendo mesmo apontado um dos golos frente aos leões no triunfo por 2-0 na terceira eliminatória da prova.