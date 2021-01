Os japoneses da Aspark foram uma das grandes sensações do Salão de Frankfurt de 2017, quando aí surgiram com o Owl, o protótipo de um radical desportivo de dois lugares eléctrico, capaz de fazer frente ao que de melhor existe no mercado – a combustão ou a bateria. Mas depois de ter estado nas luzes da ribalta, a companhia remeteu-se a uma discreta continuidade do projecto até que, agora, anunciou a abertura de vários pontos de venda, inclusivamente na Europa.

O radical Owl já está disponível no mercado doméstico, através de um concessionário em Osaka, mas a sua carreira comercial passará igualmente pelos Estados Unidos, com um ponto de venda em Miami. Na Europa, França foi a eleita como porta de entrada para o radical hiperdesportivo japonês aliciar os condutores do Velho Continente. Mas poucos, pois a produção inicial, assegurada pela Manifattura Automobili Torino (Turim, Itália), prevê apenas o fabrico de 50 unidades (das quais 20 para a Europa), numa edição limitada que leva a que cada exemplar seja proposto por valores a partir de 2,9 milhões de euros, não considerando os mais que prováveis opcionais que os futuros proprietários vão desejar. Para garantir uma das unidades, é necessário sinalizar a vontade com 50.000€.

A versão definitiva do Owl fez a sua estreia mundial no final de 2019, no Dubai, com pouquíssimas alterações face ao protótipo, ou não tivesse o hipercarro japonês sido projectado desde o início tendo como máxima prioridade o desempenho. É um facto que não excede os 400 km/h, mas compensa ao ser uma flecha em arranque parado. Anuncia 0 a 100 km/h em escassos 1,89 segundos, para depois passar pela barreira dos 300 km/h quando o cronómetro marca 10,6 segundos. Tudo isto cortesia de uma carroçaria votada à aerodinâmica, com um peso de apenas 1900 kg, conseguido por montar um pack de baterias de iões de lítio com apenas 64 kWh de capacidade. Quatro motores eléctricos exploram essa energia, passando ao solo um total de 1480 kW (2012 cv) e 2000 Nm, o que faz deste conjunto eléctrico o mais potente de sempre, pelo menos para já.

Para descolar, a “coruja” japonesa prefere o voo rasante e daí a altura de apenas… 99 cm! Com um comprimento de 4,791 m e uma largura de 1,935 m, o Owl tem 2,750 m entre eixos e, ainda que esteja homologado para circular na via pública (apesar de ser duas vezes mais potente que um Fórmula 1), não é com certeza o carro ideal para ir às compras, pois a bagageira não acomoda mais que 50 litros.

A autonomia será outra das suas limitações, pois a marca anuncia 450 km mas em NEDC, o que leva a apontar para uns mais realistas 300 km em WLTP. Quando ligado à corrente, o Owl aceita carga mas só até 44 kW, o que o obriga a estar parado junto ao carregador durante 80 minutos até o acumulador estar a 100%. O que é muito para quem anuncia um sistema eléctrico a 800 V.