Seria uma oração que provavelmente passaria despercebida não fosse a forma como terminou. O pastor e congressista democrata Emanuel Cleaver está no centro de uma polémica depois de ter encerrado a oração de abertura do 117.º Congresso no passado domingo com as palavras “amen e awoman”, numa tentativa de ser neutro em termos de género.

Pedimos em nome do Deus monoteísta. Deus conhecido por muitos nomes e por muitas crenças diferentes. Amen e awoman [amulher, em inglês]”, disse Cleaver, segundo escreve o Independent.

No Twitter, o congressista partilhou o vídeo da sua oração e o seu tweet tornou-se o ponto de partida para que várias críticas fossem feitas por utilizadores destas rede social. Alguns deles republicanos que deixaram duras críticas, lembrando que a palavra “ámen” tem um género feminino ou masculino, mas significa “assim seja” em latim.

I was honored to deliver the opening prayer for the 117th Congress. May God bless each and every Representative with the courage and wisdom to defend our democracy and the liberties we all hold so dearly. https://t.co/z3vkWOk7lc — Rep. Emanuel Cleaver (@repcleaver) January 3, 2021

O congressista republicano pela Pensilvânia, Guy Reschenthaler, foi um dos que recorreu precisamente ao Twitter para lembrar isso mesmo: “Ámen é a palavra em latim para ‘que assim seja’. Não é uma palavra com género [men em inglês significa homem]”. “Infelizmente, os fatos são irrelevantes para os [Democratas] Progressistas. Inacreditável”, escreveu ainda.

The prayer to open the 117th Congress ended with "amen and a-women." Amen is Latin for "so be it." It's not a gendered word. Unfortunately, facts are irrelevant to progressives. Unbelievable. pic.twitter.com/FvZ0lLMDDr — Rep. Guy Reschenthaler (@GReschenthaler) January 3, 2021

Também o ator e comediante norte-americano Matt Walsh também criticou a forma como o congressista terminou a oração. No Twitter, lembrou que “ámen é uma palavra latina que significa ‘verdadeiramente’ ou ‘assim seja’”. “Amulher é uma palavra sem sentido que não significa nada“, escreveu ainda defendendo que “os democratas encontram uma maneira de tornar tudo estúpido e sem sentido”. “Palhaços completos. Todos eles”, rematou.