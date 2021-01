Se a F1 é o pináculo do desporto automóvel, é exactamente onde deve estar presente um construtor como a reputada Aston Martin. Para os ingleses, esta não é uma estreia mas sim um regresso, uma vez que a Aston Martin já participou nos campeonatos de 1959 e 1960, quando Jack Brabham e o inovador Cooper Climax, com o seu motor 2.5 com seis cilindros em linha, eram a força dominante. A marca regressa este ano à F1, 60 anos depois, e já divulgou um teaser em que as novas cores são o tema.

Em 2021, a Aston Martin vai dar o nome à equipa até aqui conhecida como Racing Point F1 Team, essencialmente por o dono da equipa ser igualmente o accionista de referência do construtor. Mas ao fabricante inglês não faltam pergaminhos para estar por direito próprio na F1, uma vez que os hiperdesportivos Valkyrie e Valhalla estão a um nível de sofisticação e performance que nem a mítica Ferrari acompanha.

Apesar de a equipa de F1 exibir a denominação Aston Martin F1 Team, o motor continuará a ser o 1.6 V6 turbo da Mercedes, apontado como o melhor de toda a grelha de partida. Isto não é propriamente uma novidade para o construtor britânico, uma vez que nos carros de série os 5.2 V12 com 725 cv são seus, mas os 4.0 V8 biturbo com 510 cv são fornecidos pela Mercedes.

O chassi de 2021 deverá ser tão competitivo quanto o deste ano (ficou em 4º no mundial de 2020) e ao volante vai estar, além de Lance Stroll – injustamente acusado de ser apenas o filho do patrão –, o tetracampeão do mundo Sebastian Vettel, cuja passagem pela Ferrari não foi feliz, sobretudo após os sucessos (e os títulos) que conheceu na Red Bull. Muitos acreditam que, numa equipa que o envolva e motive, o piloto alemão pode regressar ao seu estatuto de um dos melhores do mundo, de que há muito anda arredado e o facto de ter sido batido nos últimos dois anos por um jovem tão pouco ajudou.

No vídeo que a Aston Martin revelou, em forma de teaser, torna-se evidente que a cor verde, próxima do British Racing Green, vai estar presente nos pontões do fórmula, em paralelo com o rosa, do outro patrocinador, a BWT, especialista no tratamento de água da torneira em ambiente doméstico. Veja aqui as imagens: